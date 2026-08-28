रतलाम में रक्षाबंधन पर संत ने हर ब्राह्मण के लिए कही बड़ी बात

ब्राह्मणों को सशक्त एवं संगठित होना होगा

संयोजक पुष्पेन्द्र जोशी ने कहा कि ब्राह्मण सदैव सभी का आसान निशाना बना हुआ है। क्षत्रिय समाज को छोडकऱ, कई जातियां, पंथ और राजनैतिक पार्टियां, यहां तक कि सारे देश भी ब्राह्मणों को कुचलना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण कमजोर नहीं होंगे तब तक देश और सनातन धर्म कमजोर नहीं होंगे। इसलिए ब्राह्मणों को अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर सशक्त एवं संगठित होना होगा। पं चंद्रशेखर जोशी ने दशविध स्नान, तर्पण और नवीन जनेऊ धारण के साथ हवन-पूजन कर श्रावणी उपाकर्म संपन्न कराया। संचालन जनक नागल ने एवं आभार प्रवीण उपाध्याय ने किया।