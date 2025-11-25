Ratlam में रोक दिया कई कर्मचारियों का वेतन, जाने क्या है इसका कारण

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संध्या बेलसरे की उपस्थिति में सोमवार को जनपद पंचायत पिपलोदा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएमएचओ ने बताया कि रतलाम में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का वेतन अथवा मानदेय का आहरण सार्थक पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं मिली, उन सभी के वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए।
जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कार्य उपलब्धि 60 प्रतिशत से कम रहेगी, उनके वेतन अथवा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ ने बी एम ओ एवं सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों, बीपीएम, बीसीएम को फील्ड विजिट करके कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा प्रतिदिन की जा रही ओपीडी की समीक्षा की और इसकी प्रविष्टि ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। सभी मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूरे समय अपने कार्य क्षेत्र में आम जन को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। निर्धारित लक्ष्य में कुल 395 महिलाओं का गैप पाया गया जिसमें से 72 का समग्र आईडी नहीं होने से प्रविष्टि नहीं होना पाया गया।
केंद्रवार समीक्षा की
बैठक में सीएमएचओ ने प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से उनकी केंद्रवार समीक्षा की गई। गर्भवती महिलाओं का पी आई एच और सीवियर और मॉडरेट एनीमिया का मैनेजमेंट हेतु लेबीटोलॉल और एल्बुमिन स्ट्रिप का मांगपत्र भेजने के लिए कहा। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, शिशुओं का शत प्रतिशत टीकाकरण करने के निर्देश दिए। ब्लॉक के स्वास्थ्य संस्थानों में गैर संचारी रोग तथा प्रधानमंत्री टी बी मुक्त भारत अभियान की प्रविष्टि नहीं पाई जाने, टेली मेडिसिन नहीं होने के कारण गहरी नाराजी व्यक्त कर सभी मेडिकल ऑफिसर का वेतन आहरण रोकने के लिए निर्देशित किया गया।
यह रहे बैठक में मौजूद
बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वर्षा कुरील, डीपीएम डॉक्टर प्रमोद प्रजापति , जिला एमएंडई अधिकारी श्वेता बागड़ी, डीसीएम कमलेश मुवेल, सीपीएचसी सलाहकार लोकेश वैष्णव, बीएमओ डॉ पवन पाटीदार, बीपीएम अनिल डुडवे, बीसीएम कंवरलाल पाटीदार, जिला पीएमडीटी कोऑर्डिनेटर जय सिंह सिसोदिया , मालती विजुअल, आशीष चौरसिया आदि उपस्थित थे।
