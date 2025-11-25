Ratlam में रोक दिया कई कर्मचारियों का वेतन, जाने क्या है इसका कारण

जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कार्य उपलब्धि 60 प्रतिशत से कम रहेगी, उनके वेतन अथवा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ ने बी एम ओ एवं सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों, बीपीएम, बीसीएम को फील्ड विजिट करके कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा प्रतिदिन की जा रही ओपीडी की समीक्षा की और इसकी प्रविष्टि ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। सभी मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूरे समय अपने कार्य क्षेत्र में आम जन को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। निर्धारित लक्ष्य में कुल 395 महिलाओं का गैप पाया गया जिसमें से 72 का समग्र आईडी नहीं होने से प्रविष्टि नहीं होना पाया गया।