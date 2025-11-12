26 हजार से अधिक सीनियर सिटीजन का बनाया शबाना ने पहचान पत्र

रतलाम। वैसे तो शहर से लेकर जिले और रतलाम रेंज के मंदसौर के साथ नीमच में भी काफी माता या बहन इस प्रकार की है, जो लीक से हटकर समाज के लिए सेवा कार्य कर रही है, लेकिन जब बात रतलाम रेंज में वृद्धजन की पीड़ा पर मरहम लगाने की होती है तो सबसे पहले नाम शबाना खान का आता है। दस साल से शबाना खान वृद्धजन के लिए सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत चला रही है। अब तक 26 हजार से अधिक वृद्ध के लिए न सिर्फ पहचान पत्र बनाए, बल्कि उनके जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी कराया । इतना ही नहीं, अब पुलिस के साथ मिलकर हर दिन वृद्धों के घर जाकर उनकी सामाजिक समस्याओं के समाधान का कार्य कर रही है।