रतलाम में गैंगवार से पहले पिस्टल के साथ छह धराए

रतलाम. पुलिस की जांच के दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने सैलाना रोड स्थित सिद्ध विनायक कॉलोनी के यहां छह बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रतलाम में किसी गैंगवार की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ दो पहिया दो वाहनों से रतलाम आ रहे थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। शुक्रवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से इन्हें 22 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसपी अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को पिस्टल उपलब्ध करवाने वाले और गैंगवार के लिए लाने वाले की तलाश की जा रही है।