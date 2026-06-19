19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम में गैंगवार से पहले पिस्टल के साथ छह धराए

पुलिस की जांच के दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने सैलाना रोड स्थित सिद्ध विनायक कॉलोनी के यहां छह बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रतलाम में किसी गैंगवार की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ दो पहिया दो वाहनों से रतलाम आ रहे थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jun 19, 2026

Crime News

बेटे ने ली पिता की जान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रतलाम. पुलिस की जांच के दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने सैलाना रोड स्थित सिद्ध विनायक कॉलोनी के यहां छह बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रतलाम में किसी गैंगवार की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ दो पहिया दो वाहनों से रतलाम आ रहे थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। शुक्रवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से इन्हें 22 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसपी अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को पिस्टल उपलब्ध करवाने वाले और गैंगवार के लिए लाने वाले की तलाश की जा रही है।

इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश

18 जून की रात्रि थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने सैलाना रोड स्थित सिद्ध विनायक कॉलोनी के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान पलसोड़ा की ओर से एक मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी पर सवार छह युवक तेज गति से आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने दोनों वाहनों को रोककर पूछताछ एवं तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल चला रहे आरोपी रोहित उर्फ कृष्णा माली की कमर से मैगजीन के साथ एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस, स्कूटी चला रहे आरोपी जितेन्द्र उर्फ बड़ा गोलू की कमर से मैगजीन सहित एक पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

गैंगवार करने वाले थे आरोपी

पिछले दिनों स्टेशन रोड क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद गुरुवार को भी दोनों पक्षों में कहासुनी जीआरपी थाना क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद विकास नामक व्यक्ति के पक्ष के लोगों ने गिरफ्तार आरोपियों के किसी साथी को ढूंढा तो नहीं मिला। इस पर यह पक्ष सामने वाले को निपटाने के लिए आ रहा था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गैंगवार के लिए इन्हें बुलाने और पिस्टल उपलब्ध करवाने वालों की तलाश कर उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी फरार है।

गिरफ्तार आरोपी

- रोहित उर्फ कृष्णा पिता नरेंद्र माली (19), निवासी मंडले कॉलोनी, राऊ जिला इंदौर, हाल मुकाम विनोबा नगर

- वरुण उर्फ बंटी पिता नंदकिशोर भार्गव (23), निवासी ग्राम बाजनखेड़ा

- अबरार हुसैन पिता जाकिर हुसैन (26), निवासी पीएनटी कॉलोनी, गली नं. 2

- जितेन्द्र उर्फ बड़ा गोलू पिता राजेन्द्र सिंह सोलंकी (34), निवासी ओल्ड रेलवे कॉलोनी

- दीपेश उर्फ छोटा गोलू पिता अशोक पाल (22), निवासी ओल्ड रेलवे कॉलोनी

- दीपांशु पिता गोपाल डाबी मालवीय (20), निवासी ग्राम भामल, थाना थांदला

यह जब्त हुआ

- 2 पिस्टल (मैगजीन सहित)

- 6 जिंदा कारतूस (7.65 बोर के)

- 1 बाइक व एक स्कूटी

- अनुमानित कीमत - 1,80,000 रुपए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 10:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में गैंगवार से पहले पिस्टल के साथ छह धराए

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam में नवजात को नदी में फेंका, रोना सुनकर कचरा बीननेवाले ने बचा ली जिंदगी

Garbage picker saves newborn in Jaora in Ratlam
रतलाम

रतलाम मंडी में बाहरी आड़तियों का विरोध, एक मत नहीं व्यापारी

Ratlam Agricultural Produce Market news
रतलाम

रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेस के यात्री बोले- सुबह उठे तो बोगी के अंदर दिखा धुआं, यात्रियों में मचा हड़कंप

Ranthambore Express
रतलाम

रतलाम में तबादलों ने विभागों में मचाई खलबली

Chhattisgarh Transfer News
रतलाम

अल नीनो असर, आधा जून मानसून दूर

Monsoon alert news ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.