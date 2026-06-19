Ratlam में नवजात को नदी में फेंका, रोना सुनकर कचरा बीननेवाले ने बचा ली जिंदगी

Ratlam- रतलाम के जावरा में मानवता को शर्मसार करनेवाला मामला सामने आया। जावरा- भीमाखेड़ी रोड स्थित बन्नाखेड़ा फंटे के पास एक नवजात को पीलियाखाल नदी में फेंक दिया गया। अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को कंबल में लपेटकर प्लास्टिक के बोरे में बांधकर फेंका था। कचरा बीनने वाले एक व्यक्ति ने उसके रोने की आवाज सुन ली और इसी के साथ मासूम की जिंदगी बचाने की कवायद शुरु हो गई। उसने आसपास के लोगों को इस बात की सूचना दी। इसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची। पायलट अशोक सेन और आरक्षक हीरालाल डांगी ने नदी के पास पहुंचकर नवजात को संभाला। पायलट ने मौके पर ही नाल काटी और उसे तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बेटी को पूरी तरह स्वस्थ बताया। उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस अब अमानवीय कृत्य करने वाले पता लगाने में जुटी है। जहां इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है वहीं नवजात के जन्म के संबंध में शहर और आसपास के अस्पतालों से भी सूचनाएं जुटाई जा रहीं हैं।