रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच से धुआं निकलने की खबर, यात्रियों में मची अफरा तफरी

ट्रेन में आग लगने और धुआं उठने की खबर फैलते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी अपना - अपना सामान लेकर ट्रेन से निकलने लगे। महिलाओं और बच्चों को भी तत्काल उतारा गया। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशमन यंत्र की मदद से कोच के पहिए के पास लगी आग को बुझाया गया। इसी बीच ट्रेन में तैनात रेल कर्मियों और जीआरपी जवानों ने सावधानी पूर्वक यात्रियों को ट्रैक के दूसरी ओर खड़ा कराया। वहीं इस दौरान ट्रैक पर आने - जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। इससे कुछ देर तक रेल यातायात पर असर पड़ा। गनीमत रही कि, इस दौरान कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।