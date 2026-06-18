18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच से धुआं निकलने की खबर, यात्रियों में मची अफरा तफरी

Ranthambore Express : रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच से धुआं उठने की खबर। इंदौर से जोधपुर जा रही ट्रेन रतलाम के पास फैली अफवाह से यात्रियों में मची अफरा-तफरी। रेलवे बोला- तकनीकी खराबी नहीं, आपातकालीन ब्रेक लगने से टायरों के घर्षण से धुआं निकला।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 18, 2026

Ranthambore Express

Ranthambore Express (रणथंभौर एक्सप्रेस से धुआं निकलने की खबर Photo Source- Patrika)

Ratlam news :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इंदौर से जोधपुर जा रही 12465 रणथंभौर एक्सप्रेस को गुरुवार को आलोट से पहले लूनी रिछा के पास उस समय इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा, जब ट्रेन के जनरल कोच के पहिए के समीप से धुआं निकलता दिखाई दिया। धुआं उठते ही कोच में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालात को देखते हुए बोगी में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की सहायता से कोच के पहिए के पास लगी आग पर काबू पाया गया। एहतियात के तौर पर सवार यात्री ट्रैक के दूसरी तरफ खड़े हो गए।

बताया जा रहा है कि, ये हादसा गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट के करीब हुआ है। घटना के कारण अप लाइन पर आने वाली अवध एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को भी रोकना पड़ा, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, राहत की बात ये रही कि, किसी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इसके बाद इंदौर से जोधपुर जा रही 12465 रणथंभौर एक्सप्रेस को जोधपुर के लिए रवाना भी कर दिया गया है।

ट्रेन के पहिये से निकलता दिखा धुआं

आग लगने के बाद जैसे ही ट्रेन के जनरल कोच के पहिए से धुआं निकलता दिखाई दिया, वैसे ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया। सतर्कता बरतते हुए यात्रियों को तत्काल ट्रेन से नीचे उतरने की अपील की गई और उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया।

हादसे में किसी तरह के नुकसान

ट्रेन में आग लगने और धुआं उठने की खबर फैलते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी अपना - अपना सामान लेकर ट्रेन से निकलने लगे। महिलाओं और बच्चों को भी तत्काल उतारा गया। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशमन यंत्र की मदद से कोच के पहिए के पास लगी आग को बुझाया गया। इसी बीच ट्रेन में तैनात रेल कर्मियों और जीआरपी जवानों ने सावधानी पूर्वक यात्रियों को ट्रैक के दूसरी ओर खड़ा कराया। वहीं इस दौरान ट्रैक पर आने - जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। इससे कुछ देर तक रेल यातायात पर असर पड़ा। गनीमत रही कि, इस दौरान कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

राजगढ़ में घर के सेफ्टी टैंक में थी बेटी की लाश, फंदे पर मिली मां, अकेला रोता मिला 10 माह का मासूम

ये भी पढ़ें
2 Died In Rajgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच से धुआं निकलने की खबर, यात्रियों में मची अफरा तफरी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में तबादलों ने विभागों में मचाई खलबली

Chhattisgarh Transfer News
रतलाम

अल नीनो असर, आधा जून मानसून दूर

Monsoon alert news ratlam
रतलाम

आलोट शासकीय अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, वारदात CCTV में कैद

Doctor Assault
रतलाम

रतलाम में पहली बार प्राचीन ध्वनि हीलिंग नाद योग

Ancient Sound Healing (Nada Yoga) news ratlam
रतलाम

रतलाम के इस रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर

Alot Railway Station news in ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.