डाक विभाग ने बना दी नई मशीन, 24*7 आपको मिलेगा ‘पार्सल’

MP News: अगर आप घर पर नहीं है और आपके घर पर पार्सल आ गया है तो आप घबराए नहीं, आपका पार्सल रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए डाक विभाग ने स्मार्ट मशीन का नवाचार किया है। इस मशीन के माध्यम से आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। इसके लिए आपको मशीन में ओटीपी नंबर डालना होगा। डाक विभाग पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर परिमंडल को 9 डाकघरों में नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) लागू करने जा रहा है। जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा।