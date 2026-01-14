14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

डाक विभाग ने बना दी नई मशीन, 24*7 आपको मिलेगा ‘पार्सल’

MP News: अगर ग्राहक पार्सल डिलीवरी के समय घर पर नहीं मिलते हैं, तो पार्सल स्मार्ट मशीन में रखा जाएगा...

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Jan 14, 2026

Smart machines

Smart machines प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: अगर आप घर पर नहीं है और आपके घर पर पार्सल आ गया है तो आप घबराए नहीं, आपका पार्सल रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए डाक विभाग ने स्मार्ट मशीन का नवाचार किया है। इस मशीन के माध्यम से आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। इसके लिए आपको मशीन में ओटीपी नंबर डालना होगा। डाक विभाग पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर परिमंडल को 9 डाकघरों में नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) लागू करने जा रहा है। जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा।

ऐसे काम करेगा

अगर ग्राहक पार्सल डिलीवरी के समय घर पर नहीं मिलते हैं, तो पार्सल स्मार्ट मशीन में रखा जाएगा। ग्राहक को मैसेज भेज बताया जाएगा कि पार्सल कहां रखा है। ग्राहक ओटीपी के जरिए मशीन से पार्सल ले सकते है। इससे डिलीवरी का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा।

पार्सल की प्रत्येक स्थिति की जानकारी ग्राहक को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन में स्मार्ट लॉकर 24*7 उपलब्ध है। जिससे ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पार्सल प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एवं बारकोड आधारित सुरक्षित प्रणाली के साथ रियल-टाइम ट्रैकिंग से पार्सल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

डाकघरों से शुरुआत

तक्षशिला उपडाकघर, इंदौर जीपीओ, इंदौर नगर एचओ, आर्मी हैड क्वार्टर, खातीवाला टैंक, नन्दा नगर उपडाकघर, होल्कर साइन्स कॉलेज, विजय नगर उपडाकघर, डाक कुंज पोस्टल कॉलोनी।

भारतीय डाक विभाग डिलीवरी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली को शुरू करने जा रहा है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर के 9 डाकघरों में इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद परिमंडल के अन्य डाकघरों में शुरू किया जाएगा। इससे गलत पते या किसी अन्य व्यक्ति को पार्सल मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। ग्राहक के मन में पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि होगी। प्रीति अग्रवाल, पीएमजी, इंदौर परिमंडल।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / डाक विभाग ने बना दी नई मशीन, 24*7 आपको मिलेगा ‘पार्सल’

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam मंडी से व्यापारी के सोयाबीन भरे 10 बोरे चोरी

latest news Ratlam
रतलाम

नई ‘कॉलोनियों’ और ‘एरियों’ के लिए बनेगी गाइडलाइन, 50% तक बढ़ेंगे रेट

land Guidelines
रतलाम

भीषण हादसे में 3 की मौत, लोडिंग वाहन पर पलटा टाइल्स से भरा ट्रक, बॉडी काटकर निकालने पड़े शव

Horrific Accident
रतलाम

#Ratlam से 14 बोरों में भरकर ले जा रहे थे डोडाचूरा

NDPS Act News
रतलाम

मादक पदार्थ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक घायल, भाजपा पार्षद गिरफ्तार 2 फरार

Police Team Attack
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.