एमपी में फसल झुलसा रहा खरपतवार नाशक, छिड़काव करते ही जल रहा खेत में खड़ा सोयाबीन

बता दें कि मध्यप्रदेश में निंदानाशक डालने से फसलें जलने की अनेक घटनाएं हो रहीं हैं। इससे किसान तबाह हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी ऐसी अनेक शिकायतें पहुंची। पिछले माह उन्होंने विदिशा के छीरखेड़ा गांव के एक खेत में जाकर खुद अपनी आंखों से फसल की दुर्गति देखी। इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि निंदानाशक डालने से सोयाबीन जल गया है। खेतों में फसल की जगह खरपतवार उग आई है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय दल गठित करने की घोषणा भी की थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित कंपनी के खिलाफ विधि सम्मत सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया था। इसके बावजूद भी अधिकारी चेत नहीं रहे।