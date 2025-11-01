अकर्मण्यता की रात्रि बीत चुकी, कर्मोंदय रूपी दिनकर के उदित होने का समय

घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के साथ प्रातःकाल की मंगल बेला में श्री हरि को उठाकर श्रद्धापूर्वक संकल्पित हो व्रती इसके प्रभाव से एक हजार अश्वमेध यज्ञों तथा सौ राजसूय यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह कार्तिकमास का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह पर्व भगवान नारायण के जागरण के साथ-साथ पूरे जगत के जागरण का उत्सव है। वास्तव में यह इस बात की और संकेत हैं कि अकर्मण्यता की रात्रि बीत चुकी है और कर्मोंदय रूपी दिनकर के उदित होने का समय आ चुका है। अतः सभी अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति जाग्रत हो तथा अपने आलस्य व प्रमाद को त्यागकर उत्साह से सामर्थ्य को जाग्रत कर परमपुरुषार्थ को पाने हेतु सद्कर्मों के मार्ग पर अग्रसर हो निर्बाध रूप से गतिशील बने।