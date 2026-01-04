रतलाम। इस साल अधिक मास है। यह 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसके चलते दो ज्येष्ठ माह होंगे और हिन्दी महीने 12 की जगह 13 होंगे। एक महीना ज्यादा होने से त्योहारों का गणित भी गड़बड़ा गया है। इस साल त्योहार 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले आएंगे, जबकि आखिरी छह महीने के त्योहार 16 से 19 दिन तक देरी तक आएगे। हालांकि मकर संक्रांति सूर्य (सौर वर्ष) पर आधारित पर्व है इसलिए यह ज्यादातर 14 जनवरी तो किसी साल 15 जनवरी को मनता है।