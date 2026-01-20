Ratlam में सोना-चांदी आज के लेटेस्ट भाव



रतलाम. नए साल के पहले माह में सोना-चांदी के दाम नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को एक दिन में चांदी में अब तक से सबसे बड़ी 23,500 रुपए की उछाल देखने को मिला। जबकि सोने में 4,500 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई। एक दिन में सोने के मुकाबले चांदी में पांच गुना से अधिक का उछाल आया। इसके चलते स्थानीय बाजार में सोना डेढ़ लाख व चांदी तीन लाख के आंकड़े को पार कर गई है।