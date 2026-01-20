Ratlam में सोना-चांदी आज के लेटेस्ट भाव

सोना-चांदी एक बार फिर से महंगा हो गया है। (PC: Ai)
रतलाम. नए साल के पहले माह में सोना-चांदी के दाम नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को एक दिन में चांदी में अब तक से सबसे बड़ी 23,500 रुपए की उछाल देखने को मिला। जबकि सोने में 4,500 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई। एक दिन में सोने के मुकाबले चांदी में पांच गुना से अधिक का उछाल आया। इसके चलते स्थानीय बाजार में सोना डेढ़ लाख व चांदी तीन लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
दो दिन में स्थानीय बाजार में सोना-चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस दौरान चांदी में 36 हजार 500 रुपए की तेजी आई। सोमवार को चांदी में 13 हजार व मंगलवार को 23,500 रुपए की तेजी आई। जबकि सोना 7,500 रुपए प्रति दस ग्राम चढ़ा। सोमवार को तीन हजार व मंगलवार को 4,500 रुपए की तेजी रही।
भाव में तेजी, बेचवाल गायब
सराफा कारोबारी विनोद मूणत के अनुसार जिस गति से तेजी चल रही है। उस मान से बाजार असमंजस की स्थिति बन रही है। हाल यह कि कोई भी भाव बताने को तैयार नहीं है। बाजार में बेचवाल गायब हो गए हैं।
सराफा कारोबारी गोपाल सोनी के अनुसार वर्तमान में एक बार फिर खुले बाजार के मुकाबले एमसीएक्स में चांदी तेज चल रही है। बाजार के मुकाबले मशीन में करीब 12हजार ऊंची है। सोना मशीन के मुकाबले बाजर में तीन हजार रुपए ज्यादा चल रहा है। ऊंचे भाव के चलते बाजार सुस्ती छा गई है।
