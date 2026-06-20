रतलाम में देव दीपावली पर तीन हत्याएं करने वालों को तिहरा आजीवन कारावास की सजा

पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 25 नवंबर 2020 को छोटी दीपावली की रात राजीव नगर निवासी गोविंद सोलंकी (50), उनकी पत्नी शारदा (45) एवं पुत्री दिव्या (21) की अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इसका पता अगले दिन सुबह 8 बजे मकान में नीचे किराए से रहने वाली किरायेदार नर्स ज्वेलिका को अपनी स्कूटी घर के सामने दिखाई नहीं दी। ज्वेलिका स्कूटी का पूछने जब घर के ऊपर मकान मालिक के कमरे में गई तो, वहां का नजारा देख कर वह घबरा गई, उसने तत्काल आसपास वाले को सूचना दी। औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। कमरे में गोविंद सोलंकी, उनकी पत्नी शारदा सोलंकी व पुत्री दिव्या सोलंकी जमीन पर पड़े हुए थे। तीनों के सिर में गोली लगी थी व खून निकला हुआ था।