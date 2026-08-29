सुखेडा: गोवंश को खिलाई दो क्विंटल लापसी

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
सुखेडा रक्षाबंधन पर्व पर शुक्रवार को राजस्थान रोड़ स्थित महावीर रामद्वारा गोशाला में गोवंश को लापसी खिलाने का आयोजन किया गया। बडायला सरवन निवासी गितु लाल कुमावत के परिवार ने यह पुण्य कार्य किया। परिवार ने विशेष रूप से दो क्विंटल लापसी तैयार कर गोवंश को प्रेमपूर्वक खिलाई। इस अवसर पर जयश कृष्ण ने गोवंश की विधिवत पूजा भी कराई। इस कार्यक्रम में गोशाला समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल शर्मा, सचिव भेरुलाल कुमावत, वरिष्ठ सदस्य यशवंत प्रकाश शर्मा और आदित्य शर्मा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और धर्मप्रेमी लोग उपस्थित रहे।
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रतलाम
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