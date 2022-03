video रतलाम में गुंडे अज्जू शेरानी पर रासुका की कार्रवाई, महिलाओं ने पुलिस थाना घेरा

मध्यप्रदेश के रतलाम में गुंडे अज्जू शेरानी पर रासुका की कार्रवाई कलेक्टर ने कर दी है। इसके बाद परिवार की महिलाओं ने दबाव बनाने के लिए पुलिस थाना घेर लिया है।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में गुंडे अज्जू शेरानी पर रासुका की कार्रवाई कलेक्टर ने कर दी है। इसके बाद परिवार की महिलाओं ने दबाव बनाने के लिए पुलिस थाना घेर लिया है। पुलिस अधिकारी महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे है।

video Rasuka's action on goon Ajju Sherani in Ratlam, women surrounded the police station