एमपी के मंत्री पर बिफराई महिलाएं, जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी तस्वीरों को आग लगाई

Ratlam News - मध्यप्रदेश के एक मंत्री का रतलाम में विरोध हो रहा है। महिलाओं ने उनकी तस्वीरें जलाकर अपना गुस्सा उतारा। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ य​​​​​​ह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री शाह को 15 अगस्त को रतलाम में ध्वजारोहण करने का दायित्व दिया गया है। महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए बुधवार को शहीद चौक पर खूब नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। उन्हें किसी भी हाल में झंडावंदन नहीं करने देने की चेतावनी भी दी।