रेलवे में इस बड़ी योजना का है काम अब तक अधूरा

रतलाम। Electric Engine: रेल मंडल में जावरा से मंदसौर सेक्शन के बीच बिजली इंजन से स्पीड ट्रायल होना था, लेकिन इसको अंतिम समय पर काम अधूरा रहने की वजह से स्थगित कर दिया गया। अब रेलवे ये ट्रायल 8 सितंबर को पश्चिम रेलवे के सेफ्टी कमीश्नर ( CRS ) के निरीक्षण के पूर्व करेगी। इस ट्रैक पर बिजली विभाग ने तो अपना कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन दलोदा व मंदसौर में सिग्नल विभाग का कार्य शेष है। इसको पूरा करवाने के लिए रतलाम से दो बडे़ अधिकारियों को भेजा गया। इसी अधूरे कार्य के चलते ट्रायल नहीं हो पाया।

ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई

Got Permission To Run The Train: रेल मंडल में रतलाम से जावरा तक रेलवे ने विद्युतीकरण का कार्य किय है। इसके बाद इंदौर से रतलाम व रतलाम से जावरा तक सीआरएस निरीक्षण व ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई है। रेलवे इस प्रयास में है कि इंदौर से मंदसौर तक सीआरएस की ट्रेन चलाने की अनुमति हो जाए। इसके लिए 8 सितंबर को सीआरएस एके जैन ने जावरा से मंदसौर तक निरीक्षण की अनुमति दे दी है।

सुबह भेजा दो अधिकारियों को



Sent Two Officers In The Morning: दलोदा व मंदसौर स्टेशन पर सिग्नल को केबल को जोडऩा बाकी रह गया है। यह जानकारी मिलने के बाद गुरुवार सुबह मंडल के वरिष्ठ टीआरडी सीएस यादव व डिप्टी सीई कंसट्रक्शन जितेंद्र कटारिया को मौके पर भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने कार्य पूरे करने के लिए जरूरी निर्देश दिए है।

इधर ओएचई लाइन को जोड़ा

Added The OHE Line Here: इन सब के बीच रेलवे में डीजलशेड में ओएचई लाइन को गुरुवार शाम को करीब 4 बजे जोड़ दिया गया। इससे यहां पर अब बिजली इंजन को शेड तक सीधे लाया जा सकेगा। रेलवे के अनुसार बिजली इंजन के शेड की शुरुआत पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक एके गुप्ता आगामी 16 सितंबर को कर सकते है।

तकनीकी बाधा रही

तकनीकी बाधाओं के चलते गुरुवार को बिजली इंजन से ट्रायल नहीं हुआ। फिलहाल दलोदा व मंदसौर में सिग्नल की कैबल को जोडऩे का कार्य चल रहा है। 8 सितंबर को सीआरएस निरीक्षण के पूर्व कार्य हो जाएगा।

- जेके जयंत, जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम रेल मंडल