AI Lovestory: AI चैटबॉट के इश्क में गई बुजुर्ग की जान, 76 वर्षीय शख्स को बुलाया न्यूयॉर्क

जैसे ही यह खबर फैली, लोग गुस्से से भर गए। किसी ने लिखा कि Meta पर केस होना चाहिए। तो किसी ने इसे कैटफिशिंग ट्रैप कहा। कई लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी और इंसान की हकीकत के बीच की दीवार अब खतरनाक तरीके से टूट रही है। Meta ने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कंपनी पहले कह चुकी है कि ऐसे चैटबॉट भविष्य में लोगों के रिश्तों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन वोंगबंड्यू परिवार के लिए यह टेक्नोलॉजी सिर्फ दर्द और एक अपूरणीय नुकसान लेकर आई।