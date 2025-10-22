Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 Relationship Tips: रिलेशनशिप रेड फ्लैग या रियलिटी चेक? तान्या मित्तल ने मांगा अपना ‘एक्स’, बसीर अली पार्टनर में क्यों चाहिए Toxic पार्टनर

Bigg Boss 19 Realtionship Tips: तान्या मित्तल, जो अपने 'एक्स' को फिर से अपने पास चाहती हैं, और बसीर अली, जो अपने पार्टनर में 'टॉक्सिक' एटीट्यूड की तलाश करते हैं, दोनों ही रिश्तों की असलियत पर सवाल उठाते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 22, 2025

Bigg Boss 19,Farrhana Bhatt,Baseer Ali,Nehal Chudasama,

BB 19 Relationship red flag or reality check|फोटो सोर्स - Patrika.com

Bigg Boss 19 Relationship Tips: जब बात होती है रिश्तों की, तो हमें अक्सर प्यार, समझदारी और भरोसे की उम्मीद होती है। लेकिन कभी-कभी कुछ रिश्तों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जो हमें हैरान कर देती हैं।Bigg Boss 19 में तान्या मित्तल, जो अपने 'एक्स' के लिए फिर से दिल चाहती हैं, और बसीर अली, जो अपने पार्टनर में 'टॉक्सिक' एटीट्यूड ढूंढते हैं ये दोनों ही रिश्तों की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं।क्या इनकी ख्वाहिशें सच में प्यार की तलाश हैं या बस किसी न किसी तरह के इमोशनल पैटर्न का हिस्सा हैं? चलिए, जानते हैं इन रिश्तों की असलियत और ये क्या हमें रिलेशनशिप के बारे में सिखाते हैं।

बसीर अली और उनकी 'Toxic' लव स्टोरी की तलाश

खाने की टेबल पर चल रही बातचीत के दौरान बसीर अली ने अपने दिल की बात बड़ी बेबाकी से साझा की। उन्होंने कहा, "अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी तरह थोड़ा toxic हो, थोड़ा extra हो, और थोड़ा crazy हो… तब मुझे लगेगा कि यही सही बैलेंस है। मुझे सादा और सीधा रिश्ता नहीं चाहिए। मुझे वो रिश्ता चाहिए जो चॉकलेट चिप्स या टट्टी-फ्रूटी जैसा हो, यानी थोड़ा मस्ती से भरा हुआ और थोड़ा हटकर।"

तान्या मित्तल, मुझे मेरा Ex भेज दो


जब नेहाल चुडासमा बसीर अली की गोद में आराम से लेटी हुई नजर आईं, तो तान्या मित्तल ने मौके का पूरा फायदा उठाया और मुस्कुराते हुए एक मजेदार टिप्पणी की, "I feel so single in the house, Bigg Boss please send me my ex!" उनका यह मजाकिया अंदाज देखकर सभी घरवाले हंसी से लोटपोट हो गए।

Red Flag Vs Reality Check फर्क समझना जरूरी है

प्यार में Self-Respect खोना नहीं चाहिए

अगर कोई रिश्ता आपको बार-बार नीचा महसूस कराता है, आपकी अहमियत को कम करता है या आपको अपनी ही काबिलियत पर शक करने पर मजबूर करता है तो वो रिश्ता प्यार नहीं, बल्कि एक Subtle manipulation का हिस्सा है, जो धीरे-धीरे आपकी आत्मा को थका देता है।

Toxicity को रोमांस समझना एक खतरनाक जाल है

जब किसी रिश्ते में बहसें, कंट्रोल और जलन को "सच्चा प्यार" या "गहरा लगाव" मान लिया जाए, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता अब रोमांस नहीं, बल्कि एक unhealthy emotional trap बन चुका है जिसमें आप अपनी पहचान खोने लगते हैं।

सच्चा प्यार vs इमोशनल डिपेंडेंसी

सच्चा प्यार आपको वो स्पेस देता है जिसमें आप खुद को पूरी तरह महसूस कर सकें, बिना बदले या झुके। लेकिन कई बार लोग इमोशनल डिपेंडेंसी को ही प्यार समझ बैठते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी Journey

Updated on:

22 Oct 2025 04:27 pm

Published on:

22 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Bigg Boss 19 Relationship Tips: रिलेशनशिप रेड फ्लैग या रियलिटी चेक? तान्या मित्तल ने मांगा अपना 'एक्स', बसीर अली पार्टनर में क्यों चाहिए Toxic पार्टनर

