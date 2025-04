Situationship Vs Relationship: रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में फर्क क्या है? जान लो वरना दिल टूटना तय है

लव रिलेशनशिप क्या है? (What is a love relationship) लव रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है, जिसमें दोनों लोग एक-दूसरे के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं। इसमें प्यार, विश्वास, और समझ होती है। इसमें दोनों लोग एक-दूसरे की खुशियों और दुखों में हिस्सेदार होते हैं। वे एक-दूसरे के साथ अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक-दूसरे का साथ देते हैं।

लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की खासियत (Features of a long term relationship) लव लव रिलेशनशिप में समझ और सम्मान की अहमियत होती है, और दोनों पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ अपने सपनों और भविष्य को लेकर प्लान करते हैं। इस रिश्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। वे मिलकर किसी भी समस्या का हल ढूंढते हैं।

सिचुएशनशिप क्या है (What is Situationship) सिचुएशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है, जिसमें एक पार्टनर को ज्यादा भावनात्मक तनाव या परेशानी का सामना करना पड़ता है और आजकल बहुत से रिश्ते सिचुएशनशिप में बदल चुके हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप किसी लव रिलेशनशिप के बजाय सिचुएशनशिप में तो नहीं फंसे हुए हैं।