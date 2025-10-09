Karwa Chauth 2025: सिर्फ स्त्रियों क्यों करती हैं करवाचौथ, क्या प्रेम और समर्पण एकतरफा होना चाहिए? जानें क्या कहते हैं युवा

​Karwa Chath Vrat:करवाचौथ वो त्योहार है , जिसमें कई पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखी-प्यासी रह कर व्रत करती हैं। महिलाएं साड़ी, सोलह श्रृंगार, पूजा सबकुछ अपने पति के लिए करती हैं। हिंदू धर्म में करवाचौथ को प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह प्यार और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन, मॉडर्न जमाने में ये सवाल भी उठता है कि जब रिश्ता दो लोगों का है, तो प्रेम और समर्पण सिर्फ एक ही क्यों करे? क्या पति को भी पत्नी के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।