क्या आपका भी पार्टनर सिर्फ कहता है Love you to, ये हो सकता है रिश्ते का Warning Sign, जानें कैसे

Relationship Warning Sign: रिश्ते में I love you कहना एक अहम मोड़ होता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना, भरोसा और गहरे संबंध का इज़हार होता है। लेकिन कई बार पार्टनर जब आपको I love you कहते हैं और उनका जवाब सिर्फ Love you to में सिमट जाता है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ आदत बन चुकी है या फिर रिश्ते में गहरी समस्या छुपी है? तो आइए जानते हैं इस पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट गौरव गिल ने का क्या कहना है।
Love you too यानी मुझे भी आपसे प्यार है कहना सामान्य सा जवाब लगता है। लेकिन जब यह वाक्य बिना कोई इमोशन, स्नेह या आगे की बातचीत के बस आदतन कहा जाए, तो यह सोचने की बात है। अक्सर इसका मतलब होता है कि पार्टनर आपकी भावनाओं को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा जितना आप सोचते हैं।
अगर आपका पार्टनर I love you का जवाब सिर्फ Love you to आदतन दे रहा है, बिना किसी स्नेहपूर्ण व्यवहार या ध्यान देने के, तो यह रिश्ते में भावनात्मक दूरी का संकेत हो सकता है।
प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति देखभाल, समय देने और उनकी भावनाओं को समझने से जुड़ा होता है। जब केवल Love you to कह दिया जाए और उसके बाद कोई कदम न उठाया जाए, तो यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया हो सकता है।
एक Healthy Relationship में I love you का जवाब दिल से दिया जाना चाहिए, न कि एक सामान्य फॉर्मूला की तरह। अगर जवाब में दिलचस्पी नहीं दिखती, तो यह सोचने की बात है।
अपने पार्टनर से समझदारी से बात करें और पूछें कि I love you बोलने पर उनका Love you to कैसे मतलब होता है। प्यार के शब्दों से ज्यादा जरूरी हैं पार्टनर के व्यवहार। क्या वह आपके लिए समय निकालता है, आपकी मदद करता है, आपका सम्मान करता है? खुद से प्यार करें और समझें कि आप भावनात्मक रूप से संतुलित रहना जरूरी है। जरूरत पड़े तो Relationship Counselor से मदद लें।