Zodiac Compatibility: प्यार में पड़ने से पहले राशियों का मेल जरूरी! 51% सिंगल्स अब पहले चेक करते हैं राशि कम्पैटिबिलिटी

Gen Z और Millennials पीढ़ी रिश्तों को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई है। वे चारों तरफ ब्रेकअप, तलाक और असफल रिश्ते देखते हैं, इसलिए यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा रिश्ता सही चलेगा। मोहता कहती हैं, “ज्योतिष भले ही गारंटी नहीं देता, लेकिन यह लोगों को थोड़ा सुरक्षित महसूस कराता है।”सोशल मीडिया और ज्योतिषीय ऐप्स ने भी राशियों को ट्रेंडी और कूल बना दिया है। अब राशियों पर आधारित मीम्स, रिलेशनशिप एडवाइस और वीडियो युवाओं की डेटिंग लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं।