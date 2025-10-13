Ahoi ashtami Katha: जब मां के आंसुओं ने पिघला दिया देवी अहोई का हृदय, इस कथा को पढ़ने-सुनने मात्र से मिल सकता है संतान सुख

Ahoi Ashtami Vrat Katha In Hindi : कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत मातृत्व की शक्ति, संतान की सुरक्षा और कर्मफल से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं और रात में तारों को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मां के प्रेम और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला दिव्य पर्व है। इस व्रत के दिन साहूकार की बहू की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी सभी कष्ट दूर होते हैं।