Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ahoi ashtami Katha: जब मां के आंसुओं ने पिघला दिया देवी अहोई का हृदय, इस कथा को पढ़ने-सुनने मात्र से मिल सकता है संतान सुख

Ahoi ashtami Katha: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं संतान की लंबी आयु और सुख के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। जानिए साहूकार की बहू की वह पौराणिक कथा जिसे पढ़ने-सुनने मात्र से मिलता है अहोई माता का आशीर्वाद।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 13, 2025

Ahoi ashtami Katha

Ahoi ashtami Katha (photo- gemini ai)

Ahoi Ashtami Vrat Katha In Hindi : कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत मातृत्व की शक्ति, संतान की सुरक्षा और कर्मफल से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं और रात में तारों को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मां के प्रेम और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला दिव्य पर्व है। इस व्रत के दिन साहूकार की बहू की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी सभी कष्ट दूर होते हैं।

अहोई अष्टमी व्रत की कथा (Ahoi Ashtami Vrat Katha)

एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात बेटे थे और घर में सबकुछ था, पर उसकी बहू निःसंतान थी। इस बात का उसे गहरा दुख था। कार्तिक मास में, दिवाली से कुछ दिन पहले, वह बहू घर को सजाने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसकी कुदाल से एक साही (साहीनी) के बच्चे को चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर साहूकार की बहू बहुत पछताई और दुखी हो गई।

संतान का सुख पाने वाला व्रत

कुछ ही समय बाद उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण, एक-एक करके उसके सातों बेटों की मृत्यु हो गई। बहू का घर उजड़ गया और वह शोक में डूब गई। उसे समझ आ गया कि यह सब उसी अनजाने अपराध का परिणाम है। एक दिन उसने अपनी कहानी पड़ोस की महिलाओं को सुनाई। उन्होंने उसे सलाह दी कि अगर वह इस पाप से मुक्ति पाना चाहती है और संतान का सुख दोबारा चाहती है, तो अहोई माता का व्रत करे। अहोई अष्टमी के दिन साही और उसके सात बच्चों का चित्र बनाकर पूजा करे, और सच्चे मन से क्षमा मांगे।

साहूकार की बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया

साहूकार की बहू ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। अष्टमी के दिन उसने दीवार पर साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, दीपक जलाए, कलश स्थापित किया और तारों को अर्घ्य देकर अहोई माता की आराधना की। रात भर उसने मां पार्वती (अहोई माता) से क्षमा मांगी और अपने पाप का पश्चाताप किया। उसकी सच्ची भक्ति से अहोई माता प्रसन्न हुईं और दर्शन देकर कहा, “तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे सभी पुत्रों को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।” मां के आशीर्वाद से उसके बेटे जीवित हो उठे और घर में पुनः खुशियां लौट आईं।

संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना

तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखकर अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से अहोई माता की कथा सुनती या पढ़ती है, उसे मां अहोई की असीम कृपा प्राप्त होती है और संतान से जुड़ी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Oct 2025 08:43 am

Published on:

13 Oct 2025 08:41 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ahoi ashtami Katha: जब मां के आंसुओं ने पिघला दिया देवी अहोई का हृदय, इस कथा को पढ़ने-सुनने मात्र से मिल सकता है संतान सुख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Diwali 2025: कार्तिक मास में दो अमावस्या, जानें प्रदोष काल या निषीथ काल, कब करें लक्ष्मी पूजन?

Diwali 2025 Date, Diwali 2025 shubh muhurt, Diwali 2025
धर्म और अध्यात्म

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत इस दिन से, कब दें पहला और दूसरा अर्घ्य, जानिए सटीक समय

Chhath Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras Par Dhaniya Ke Upay: धनतेरस पर धनिया खरीदना क्यों है आपकी खुशहाली और संपत्ति के लिए शुभ?

Dhanteras dhaniya ke upay, Dhanteras Diwali, diwali 2025,
धर्म और अध्यात्म

Diwali Lakshmi And Kali Puja 2025: दिवाली की रात सिर्फ लक्ष्मी नहीं, काली मां की भी होती है पूजा, जानें क्यों!

Diwali Lakshmi And Kali Puja
धर्म और अध्यात्म

Kartik 2025 Vishnu Mantra: कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के समय करें इन मंत्रों का जाप, आर्थिक तंगी से मिल सकती है निजात

Lord Vishnu blessings in Kartik, Kartik Maas 2025 important festivals,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.