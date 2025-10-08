Ahoi Ashtami Vrat 2025 : अहोई अष्टमी का व्रत 13 या 14 अक्टूबर को, जानिए शुभ मुहूर्त

इस वर्ष अहोई अष्टमी 2025 का व्रत सोमवार, 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार, इस दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। शिव योग, सिद्ध योग, परिघ योग और रवि योग। ये सभी योग व्रत करने वालों के लिए अत्यंत मंगलकारी माने जाते हैं। इस दिन की तिथि 13 अक्टूबर की रात 12:14 से आरंभ होकर 14 अक्टूबर की सुबह 11:09 तक रहेगी। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:53 से 07:08 बजे तक रहेगा, और तारों को देखने का समय शाम 06:17 बजे तक रहेगा।