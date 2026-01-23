Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी की रात ऐसे दीपक जलाने से मनचाही इच्छा होती है पूरी! भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां

Basant Panchmi 2026 Puja vidhi: आज 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी का पवित्र दिन है। यह विद्या और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित दिन होता है। इस दिन कुछ कामों को करने की सख्त मनाही की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सही विधि से पूजा करने और दीपक जलाने से जीवन का अंधकार मिटता है और बुद्धि का विकास होता है। साथ ही मनचाही इच्छा भी पूरी हो सकती है।