Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी की रात ऐसे दीपक जलाने से मनचाही इच्छा होती है पूरी! भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां

basant panchmi 2026: बसंत पंचमी को भूल से भी न करें ये काम! (PC: AI)
Basant Panchmi 2026 Puja vidhi: आज 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी का पवित्र दिन है। यह विद्या और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित दिन होता है। इस दिन कुछ कामों को करने की सख्त मनाही की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सही विधि से पूजा करने और दीपक जलाने से जीवन का अंधकार मिटता है और बुद्धि का विकास होता है। साथ ही मनचाही इच्छा भी पूरी हो सकती है।
बसंत पंचमी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माता जाता है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) देवताओं का स्थान होता है। यहां दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है।
मां शारदा की कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं:
इस दिन बच्चों का 'अक्षर अभ्यास' कराना यानी उनकी शिक्षा शुरू करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी कलम (Pen) को मां के चरणों में रखकर उसकी पूजा करें और उन्हें पीले गेंदे के फूल अर्पित करें। माना जाता है, ऐसा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है।
