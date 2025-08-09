Bhadrapada 2025 Start Date: 10 अगस्त से शुरू भादो कब तक रहेगा, इस माह में पूजा पाठ करने का जानिए नियम

Bhadrapada 2025 Start Date: हिंदू पंचांग में भादो मास एक ऐसा समय है जब भक्ति और उत्सव दोनों का संगम देखने को मिलता है। भादो महीना 10 अगस्त से शुरू हो रहा है जिसमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और व्रत आते हैं। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है, इसलिए सेहत और धर्म दोनों का खास ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार इस माह में कई उत्सव आ रहे हैं जो बेहद ही खास हैं, जैसे भादो में भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं भादो महीना कब खत्म हो रहा है और क्या है आने वाले त्योहारों को मनाने के सही नियम, जिससे देवी-देवताओं की कृपा बनी रहे हमेशा।