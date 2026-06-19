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Bhagavad Gita Quotes: ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ गीता के इस सिद्धांत की आधुनिक जीवन में क्या है प्रासंगिकता

Bhagavad Gita Quotes for Success: वर्क प्रेशर और परिणाम की चिंता से परेशान हैं? भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का यह श्लोक बताता है कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करके मानसिक तनाव को कैसे कम किया जा सकता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 19, 2026

Work Pressure Management

Bhagavad Gita Quotes : वर्क स्ट्रेस और परफॉर्मेंस प्रेशर से निपटने का संदेश देता है गीता का यह श्लोक (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Work Pressure Management According to Bhagavad Gita: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, कॉर्पोरेट कल्चर और हर वक्त आगे निकलने की होड़ ने इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जहां कामयाबी तो है, लेकिन शांति गायब है। हर दूसरा व्यक्ति एंग्जायटी, डिप्रेशन और परफॉर्मेंस प्रेशर से जूझ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का यह श्लोक मानसिक दबाव को समझने और उससे निपटने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक...

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्॥

Bhagavad Gita: Chapter 2, Verse 50

अर्थात: जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त है, वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे, दोनों कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग (समत्व भाव) से जुड़ जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है।

परिणाम का डर क्यों घटाता है आपकी क्षमता

हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम नतीजों की परवाह नहीं करेंगे, तो हमारा प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण इसके बिल्कुल उलट बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि जब आप परिणाम के मोह (Attachment) को छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग डर, घबराहट और तनाव से मुक्त हो जाता है। इसी मानसिक शांति की स्थिति में आप अपनी पूरी क्षमता यानी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम कर पाते हैं।

इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। एक सर्जन जब किसी अनजान मरीज का ऑपरेशन करता है, तो वह पूरी तरह स्थिर और शांत रहता है। वह अपना कर्तव्य पूरी कुशलता से निभाता है। लेकिन अगर उसी सर्जन के सामने उसका अपना बच्चा आ जाए, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां परिणाम से उसका गहरा जुड़ाव हो जाता है। मोह इंसान की कुशलता को घटा देता है, जबकि अनासक्ति (Detachment) उसे सुपर स्किल्ड बनाती है।

अर्जुन की बदली सोच ने कैसे बदला प्रदर्शन

महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन केवल राज्य जीतने या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के उद्देश्य से लड़ना चाहता था। लेकिन जब कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन का आंतरिक उद्देश्य बदल गया। अब वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में लड़ रहा था। कर्म के प्रति इस समर्पण ने अर्जुन की युद्ध कला को और अधिक धारदार और अजेय बना दिया।

अहम बात: "योग: कर्मसु कौशलम्" का मतलब केवल किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होना (जैसे अच्छा म्यूजिशियन या हॉकी प्लेयर होना) नहीं है। जब तक वह काम आपको परम सत्य या आंतरिक चेतना से नहीं जोड़ता, तब तक वह केवल एक हुनर है। जब आपका काम कृष्ण भावनाभावित या उच्च आध्यात्मिक चेतना से जुड़ जाता है, तभी वह असली योग बनता है।

जीवन में ही मोक्ष (इह): इस श्लोक में कृष्ण एक बेहद खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं 'इह'। यानी इसी जीवन में, इसी वक्त। कर्मयोग के जरिए व्यक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी दुनिया में जीते जी सभी मानसिक बंधनों और पाप-पुण्य के चक्रव्यूह से मुक्त होकर मोक्ष (आनंद) का अनुभव कर सकता है।


तो अगली बार जब ऑफिस की डेडलाइन या एग्जाम का प्रेशर आपको डराने लगे, तो आंखें बंद करिए और खुद से कहिए "योग: कर्मसु कौशलम्"। परिणाम की चिंता छोड़िए, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ काम को बेहतरीन बनाने में झोंक दीजिए। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अधिक एकाग्रता और संतुलन के साथ काम कर सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

19 Jun 2026 04:05 pm

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