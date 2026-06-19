Bhagavad Gita Quotes: ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ गीता के इस सिद्धांत की आधुनिक जीवन में क्या है प्रासंगिकता

इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। एक सर्जन जब किसी अनजान मरीज का ऑपरेशन करता है, तो वह पूरी तरह स्थिर और शांत रहता है। वह अपना कर्तव्य पूरी कुशलता से निभाता है। लेकिन अगर उसी सर्जन के सामने उसका अपना बच्चा आ जाए, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां परिणाम से उसका गहरा जुड़ाव हो जाता है। मोह इंसान की कुशलता को घटा देता है, जबकि अनासक्ति (Detachment) उसे सुपर स्किल्ड बनाती है।