भगवान के दर्शन कैसे मिलते हैं? प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश और साक्षी गोपाल की कथा

Bhagwan ke Darshan Kaise Milte hai Premanand ji maharaj : भगवत दर्शन उसी को मिलते हैं, जिसे सच में उनकी तीव्र चाह हो, लेकिन इसके लिए चार बातें जरूरी हैं। सबसे पहले, रोज नाम जपना और रसिक संतों की संगति करना। देखो, बिना अच्छे संग के भजन हो ही नहीं सकता। मन वैसे ही भटकता रहेगा। रसिकों के साथ रहोगे तो भजन की सही आदत पड़ती है, वो भी गुरु परंपरा से। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा दूसरा, भगवान की मूर्ति को सच में भगवान का ही रूप मानो। कुछ लोग पूछते हैं, “अरे पत्थर या धातु पूजने से क्या? वहां भगवान हैं भी?” उनको समझाना मुश्किल है। जब वेद कहता है "सर्वं खल्विदं ब्रह्म", तो हर जगह भगवान हैं। मूर्ति तो भगवान का अवतार है, अर्चा अवतार। जब हम श्रद्धा और भाव से सेवा करते हैं, तो भगवान उस छवि में खुद विराजमान हो जाते हैं। ये विश्वास की बात है, नास्तिकों को ये समझ नहीं आता।