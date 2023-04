Budhwar Ke Upay: जीवन की मुश्किलों से आ गए हैं तंग, तो बुधवार के दिन जरूर कर लें ये एक काम

भोपालPublished: Apr 11, 2023 05:51:53 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budhwar ke Upay, Wednesday remedies to get bless of Lord Ganesha: हिन्दु शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका अर्थ है कष्टों को, दुखों को हरने वाला। यानी वह जो जीवन में आने वाले दुखों, परेशानियों और मुश्किलों को हर लेता है। यदि आप भी अपने जीवन में आने वाले संघर्षों और कष्टों से तंग आ गए हैं, तो बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय आपको दुखों से बाहर निकाल सकता है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये लेख ज्योतिषीय और लोक मान्यताओं पर आधारित है....