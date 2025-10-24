Chhath Puja 2025 : छठी मईया कौन हैं, जानिए छठ मां किसकी हैं बेटी, बहू और पत्नी?

छठी मईया से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की है। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना में उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। इसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। शोक में डूबे राजा ने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी देवी षष्ठी प्रकट हुईं और बोलीं “राजा, मैं संतान की अधिष्ठात्री देवी हूं। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन देती हूं।” देवी के आशीर्वाद से पुत्र जीवित हो गया। तभी से देवी षष्ठी की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जो आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई।