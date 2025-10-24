Chhath Mahaparva: छठ महापर्व की तैयारी शुरू… शबरी नदी की घाटों पर साफ-सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु

छठ महापर्व (Photo source- Patrika)
Chhath Mahaparva: सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा इस वर्ष शनिवार, 25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ आरंभ होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को उत्तर भारतीय समुदाय के लोग पूरे श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाते हैं। सुकमा जिले में भी छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है।
जिला मुख्यालय स्थित शबरी नदी घाट समेत तोंगपाल, पुसपाल, दोरनापाल, जगरगुंडा, चिंतलनार, कोंटा और गादीरास में श्रद्धालु घाटों की साफ-सफाई और सजावट में जुटे हैं। छठ पूजा की परंपरा के अनुसार, महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। सोमवार को डूबते सूर्य को और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाएगा। मान्यता है कि छठी मैया, सूर्य देव की बहन हैं, और उनकी पूजा-अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
25 अक्टूबर (शनिवार) - नहाय-खाय
26 अक्टूबर (रविवार) - खरना
27 अक्टूबर (सोमवार) - संध्याकालीन अर्घ्य (शाम 5:10 से 5:58 बजे तक)
28 अक्टूबर (मंगलवार) - प्रात:कालीन अर्घ्य (सुबह 5:33 से 6:30 बजे तक)
छठ पर्व को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम ने गुरुवार को शबरी नदी घाट का दौरा कर सफाई और लाइटिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मरकाम ने कहा कि ‘‘छठ पर्व श्रद्धा और आस्था का महापर्व है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।’’ निरीक्षण के दौरान पार्षद शोभन गंदामी, राजेंद्र गुप्ता, उर्मिला मंडावी, रमेश कर्मा, माड़वी हुर्रा, अनिल सोड़ी, बुधराम मंडावी सहित नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
Chhath Mahaparva: सुकमा जिला मुख्यालय के शबरी नदी घाट पर छठ पूजा समिति और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था में जुटी हुई है। घाटों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पूजा-अर्चना कर सकें। समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी घाट पर टेंट, लाइटिंग और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है।
