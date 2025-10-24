Chhath Mahaparva: छठ महापर्व की तैयारी शुरू… शबरी नदी की घाटों पर साफ-सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु

जिला मुख्यालय स्थित शबरी नदी घाट समेत तोंगपाल, पुसपाल, दोरनापाल, जगरगुंडा, चिंतलनार, कोंटा और गादीरास में श्रद्धालु घाटों की साफ-सफाई और सजावट में जुटे हैं। छठ पूजा की परंपरा के अनुसार, महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। सोमवार को डूबते सूर्य को और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाएगा। मान्यता है कि छठी मैया, सूर्य देव की बहन हैं, और उनकी पूजा-अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।