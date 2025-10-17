CG News: दीपावली और छठ पूजा की तैयारी! गौरा विसर्जन को लेकर तालाबों की सफाई अभियान जारी…

पूजन सामाग्री निकालने का कार्य खत्म होते ही बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने तालाबों तक पहुंचेगे। पूजा अर्चना में साफ-सफाई व्यवधान न हो। दीपावली और छठपूजा को लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी है। जिस वार्ड में तालाब है, उस वार्ड के सब इंजीनियर तालाब सफाई के प्रभारी होंगे। तालाबों में छठ पूजा के लिए वे अस्थाई घाट का निर्माण करेंगे।