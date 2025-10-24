Chhath Puja 2025 Samagri List : छठी मैया की पूजा में चाहिए बस ये चीजें, अभी नोट कर लें सामग्री लिस्ट

Chhath Puja Samagri List 2025: भारत के सबसे पवित्र और लोकप्रसिद्ध त्योहारों में से एक छठ महापर्व इस साल 25 अक्टूबर (शनिवार) से शुरू हो रहा है। यह चार दिनों तक चलने वाला त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ पूजा और व्रत का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, स्वच्छता और पारिवारिक प्रेम का संदेश भी देता है।