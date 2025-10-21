Chhath Puja Kharna Date 2025: जानिए खरना की तारीख, महत्व और छठ पूजा में इसका खास स्थान

छठ पूजा के दूसरे दिन को 'खरना' कहा जाता है। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती एक दिन के उपवास के बाद शाम को पवित्र भोजन करते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन का व्रत पूरी तरह पवित्रता और नियमों के साथ रखा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन व्रती के घर होता है।

खरना का मुख्य उद्देश्य है शुद्धता और संयम। इस दिन शरीर और मन की पूर्ण पवित्रता का पालन करते हुए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। एक बार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला उपवास रखते हैं।