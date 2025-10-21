Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chhath Puja Kharna Date 2025: जानिए खरना की तारीख, महत्व और छठ पूजा में इसका खास स्थान

Chhath Puja Kharna Date 2025: छठ पूजा महापर्व चार दिनों तक चलने वाला व्रत और आस्था का उत्सव है, जिसमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल होता है कि खरना कब होता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 21, 2025

Kharna 2025 Date, Chhath Puja 202 Kharna, kharna puja in hindi, Kharna 2025,

Importance of Kharna in Chhath Puja|फोटो सोर्स – Freepik

Chhath Puja Kharna Date 2025: छठ पूजा महापर्व है, जो श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोगों के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व चार दिनों तक चलने वाला व्रत और आस्था का उत्सव है, जिसमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल होता है कि खरना कब होता है, यह शुभ पर्व क्या है और छठ पूजा में इसका क्या महत्व है। यदि आपके मन में भी यही सवाल है, तो आगे इसकी जरूरी जानकारी दी गई है।

Chhath Puja 2025: कब है खरना?


इस साल छठ पूजा की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 को नहाय-खाय के साथ होगी। इसके बाद 26 अक्टूबर (रविवार) को खरना का आयोजन होगा, जो छठ पर्व का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है।

क्या होता है खरना?

छठ पूजा के दूसरे दिन को 'खरना' कहा जाता है। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती एक दिन के उपवास के बाद शाम को पवित्र भोजन करते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन का व्रत पूरी तरह पवित्रता और नियमों के साथ रखा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन व्रती के घर होता है।
खरना का मुख्य उद्देश्य है शुद्धता और संयम। इस दिन शरीर और मन की पूर्ण पवित्रता का पालन करते हुए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। एक बार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला उपवास रखते हैं।

छठ पूजा 2025 की तिथियां एक नजर में

  • 25 अक्टूबर (शनिवार) – नहाय-खाय
  • 26 अक्टूबर (रविवार) – लोहंडा और खरना
  • 27 अक्टूबर (सोमवार) – संध्या अर्घ्य (शाम 5:10 से 5:58 बजे तक)
  • 28 अक्टूबर (मंगलवार) – प्रातः अर्घ्य (सुबह 5:33 से 6:30 बजे तक)

खरना की पूजा विधि


खरना की शाम व्रती नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल की खीर बनाते हैं। यह खीर पीतल या मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। इसके साथ ही गेहूं के आटे से बनी पूड़ी या रोटी, और कई जगहों पर ठेकुआ भी तैयार किया जाता है।भोजन पकने के बाद इसे सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही अगला चरण शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास, जिसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती।

ये भी पढ़ें

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद
शिक्षा
Chhath Puja School Holiday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chhath Puja Kharna Date 2025: जानिए खरना की तारीख, महत्व और छठ पूजा में इसका खास स्थान

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chitragupta Puja 2025: इस बार कब है चित्रगुप्त पूजा? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Chitragupta Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

Importance of Bhai Dooj, Why is Bhai Dooj celebrated, Yama and Yamuna Bhai Dooj, Bhai Dooj religious significance,
धर्म और अध्यात्म

Lakshmi Puja 2025 Timing : आज भी मनाई जाएगी दीपावली , जान लीजिए आज का लक्ष्मी पूजन का सही समय, दीपक जलाने का सही मुहर्त और विधि

Diwali 2025 Lakshmi Puja 2025 Timing
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja 2025: दिवाली के अगले दिन कब है गोवर्धन पूजा? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Govardhan Puja : गोवर्धन पूजा पर क्या-क्या चाहिए? देखें ये पूरी लिस्ट, नहीं रहेगी पूजा में कोई कमी

Govardhan Puja
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.