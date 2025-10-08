Mangal Gochar 2025: छठ पूजा पर चमक सकती है किस्मत! इन 5 राशियों पर होगी मंगल देव की कृपा

Mangal Gochar 2025 (photo- gemini ai)
Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजकर 44 मिनट पर ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह छठ पूजा के शुभ अवसर पर अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद शक्तिशाली साबित होगा। मंगल के स्वराशि में आने से रूचक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो पांच राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और महालाभ के संकेत दे रहा है। इस गोचर का असर करियर, धन, सम्मान और आत्मविश्वास सभी पर पड़ेगा।
मंगल का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में प्रगति होगी और अटके हुए काम पूरे होंगे। इस समय आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप निवेश या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। आपको किसी करीबी से शुभ समाचार मिल सकता है जो मानसिक सुकून देगा।
वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए बेहद खास रहेगा। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आत्मबल में वृद्धि होगी। लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव या रुकावटों से राहत मिलेगी। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। योग और ध्यान से आपको संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर धन वृद्धि और करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आएगा। व्यापारियों के लिए यह समय अत्यधिक लाभदायक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन के योग हैं। किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सम्मान में वृद्धि होगी।
मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट या यात्रा से लाभ हो सकता है। हालांकि, आपको विवादों से बचकर रहना चाहिए और संयम बनाए रखना चा
