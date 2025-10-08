Mangal Gochar 2025: छठ पूजा पर चमक सकती है किस्मत! इन 5 राशियों पर होगी मंगल देव की कृपा

Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजकर 44 मिनट पर ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह छठ पूजा के शुभ अवसर पर अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद शक्तिशाली साबित होगा। मंगल के स्वराशि में आने से रूचक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो पांच राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और महालाभ के संकेत दे रहा है। इस गोचर का असर करियर, धन, सम्मान और आत्मविश्वास सभी पर पड़ेगा।