School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja School Holiday: छठ महापर्व का इंतजार देशभर में खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को रहता है। यह पर्व सूर्य उपासना और आस्था का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पर कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इसलिए इन राज्यों में छठ पर छुट्टी रहती है।