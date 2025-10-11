Patrika LogoSwitch to English

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja: हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पर कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 11, 2025

Chhath Puja School Holiday

Chhath Puja School Holiday(Symbolic Image-Freepik)

Chhath Puja School Holiday: छठ महापर्व का इंतजार देशभर में खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को रहता है। यह पर्व सूर्य उपासना और आस्था का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पर कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इसलिए इन राज्यों में छठ पर छुट्टी रहती है।

School Holiday: कब रहेंगी छुट्टियां


छठ पूजा को लेकर 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिसमें बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, प्रमुख हैं। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी इस मौके पर सुविधा अनुसार छुट्टी दी जाती है।

25 अक्टूबर (शनिवार)- नहाय-खाय: इस दिन कुछ स्कूलों में आंशिक छुट्टी रहेगी।
27 अक्टूबर (सोमवार)- संध्या अर्घ्य: इस दिन सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
28 अक्टूबर (मंगलवार)- सुबह अर्घ्य: छठ का मुख्य दिन होने के कारण ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

Chhath Puja School Holiday: कहां-कहां रहेंगे स्कूल बंद


बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 25 से 28 अक्टूबर तक चार दिनों की छुट्टियां रहेंगी। इन इलाकों में छठ पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, इसलिए अधिकांश शैक्षणिक संस्थान इन चार दिनों तक पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं, दिल्ली-NCR, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में लोकल स्कूल और संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर छुट्टी देंगे। यहां 27 और 28 अक्टूबर को दो दिन की छुट्टी रहने की संभावना है।

Published on:

11 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Education News / School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

शिक्षा

