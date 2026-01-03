3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Success Story: पिता की छूटी पढ़ाई और मां ने की सिलाई, संघर्षों से तपकर बनीं IPS, जानें कौन हैं वायरल वीडियो वाली IPS अनु बेनीवाल

IPS Anu Beniwal: ग्वालियर की ASP अनु बेनीवाल का रसूखदारों को सबक सिखाने वाला वीडियो वायरल है। अनु बेनीवाल के इस दबंग अंदाज की अब देशभर में सराहना हो रही है। दिल्ली के साधारण परिवार से IPS बनने तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। मां ने सिलाई कर उन्हें पढ़ाया और आज वे समाज के लिए मिसाल पेश कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 03, 2026

IPS Anu Beniwal Success Story

IPS Anu Beniwal (Image Saurce: Instagram)

IPS Anu Beniwal Success Story: नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई रसूखदार हो या आम नागरिक। इसी सिद्धांत को धरातल पर सही साबित कर दिखाया है IPS ऑफिसर अनु बेनीवाल ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैनात अनु बेनीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल, एक वायरल वीडियो में चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी गाड़ी को पकड़ा गया था। जिसका चालक ये दावा कर कहा था कि, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वहीं अनु बेनीवाल इस रसूख दिखाने वाले चालक को बड़ी ही शालीनता और सख्ती से समझाती नजर आ रही हैं कि, "चाहे आपके फूफा राष्ट्रपति ही क्यों न हों, चालान तो कटेगा ही।"

IPS Anu Beniwal Inspirational Story: अभावों में बीता बचपन

दिल्ली के पीतमपुरा की रहने वाली अनु बेनीवाल का जन्म 26 अप्रैल,1992 को एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता संजय कुमार एक समय बटन बनाने की छोटी यूनिट चलाते थे, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसे बंद करना पड़ा। पिता खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कोई कमी नहीं आने देंगे।

IPS Anu Beniwal Struggle: पढ़ाने के लिए मां ने की सिलाई

घर की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हुई तो उनकी मां घर पर ही सूट सिलने का काम करने लगीं ताकि, घर का खर्च चल सके और बच्चों की फीस जमा हो सके। जिस दौरान अनु UPSC की तैयारी कर रही थीं, उस समय उनके माता-पिता दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। पिता को दिल की बीमारी और सुनने में दिक्कत थी, वहीं उनकी मां के न्यूरो से जुड़े दो ऑपरेशन हुए थे। इन हालातो के बावजूद परिवार ने कभी अनु का हौसला टूटने नहीं दिया।

Anu Beniwal IPS education: नैनो साइंस की दुनिया छोड़ चुनी सिविल सेवा

अनु शुरू से ही मेधावी स्टूडेंट रही हैं। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से उन्होंने BSC और MSC की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक नैनो साइंस रिसर्च के क्षेत्र में भी काम किया। रिसर्च सेक्टर में अच्छा भविष्य होने के बावजूद उन्होंने समाज के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी और सिविल सेवा की राह चुनी। उन्होंने जियोग्राफी सबजेक्ट के साथ UPSC की तैयारी शुरू की।

IPS Anu Beniwal: चार प्रयासों के बाद मिली सफलता

UPSC का सफर अनु के लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने साल 2018 में पहली बार एग्जाम दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही बाहर हो गईं। दूसरे अटेम्प्ट में वे मेन्स तक पहुंचीं, पर मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाईं। तीसरे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 638वीं रैंक हासिल की, लेकिन उन्हें मनचाही सर्विस नहीं मिली। हार मानने के बजाय अनु ने चौथी बार फिर एग्जाम देने का फैसला किया। साल 2022 में उन्होंने 217वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में अपनी जगह पक्की की। उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला और आज वे ग्वालियर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के पद पर तैनात है और अपनी सेवाएं दे रही हैं।

ASP अनु बेनीवाल ने बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, कानून सबके लिए बराबर है। अनु बेनीवाल की यह कहानी बताती है कि यदि इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ हो, तो गरीबी और विपरीत परिस्थितियां भी आपकी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकतीं।

ये भी पढ़ें

Success Story: पिता का साया उठा और शरीर ने साथ छोड़ा, IIT ग्रेजुएट मानवेंद्र पहले प्रयास में ही बने IES अफसर
शिक्षा
IES Manvendra Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 06:09 pm

Hindi News / Education News / Success Story: पिता की छूटी पढ़ाई और मां ने की सिलाई, संघर्षों से तपकर बनीं IPS, जानें कौन हैं वायरल वीडियो वाली IPS अनु बेनीवाल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

30 महीने बाद औपचारिक उद्घाटन को तैयार हावेरी मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण मील का पत्थर
हुबली

कोरागा समुदाय को न्याय की दरकार, सीधी भर्ती की मांग को लेकर मणिपाल में 15 दिनों से आंदोलन

सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती का लाभ दिलाने की मांग
हुबली

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन, अधिकतम 5 विषयों की दे सकेंगे परीक्षा, इस तारीख से एग्जाम होगा शुरू

CUET UG 2026
शिक्षा

कौन हैं Mustafizur Rahman? जिसके KKR टीम में शामिल होने पर शाहरुख खान का हो रहा विरोध, जानें एजुकेशन और नेट वर्थ

Mustafizur Rahman
शिक्षा

Venezuela Army vs Us Army: वेनेजुएला और अमेरिका में किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? जंग में कौन मार सकता है बाजी?

venezuela america conflict
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.