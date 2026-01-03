Success Story: पिता की छूटी पढ़ाई और मां ने की सिलाई, संघर्षों से तपकर बनीं IPS, जानें कौन हैं वायरल वीडियो वाली IPS अनु बेनीवाल

IPS Anu Beniwal Success Story: नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई रसूखदार हो या आम नागरिक। इसी सिद्धांत को धरातल पर सही साबित कर दिखाया है IPS ऑफिसर अनु बेनीवाल ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैनात अनु बेनीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल, एक वायरल वीडियो में चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी गाड़ी को पकड़ा गया था। जिसका चालक ये दावा कर कहा था कि, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वहीं अनु बेनीवाल इस रसूख दिखाने वाले चालक को बड़ी ही शालीनता और सख्ती से समझाती नजर आ रही हैं कि, "चाहे आपके फूफा राष्ट्रपति ही क्यों न हों, चालान तो कटेगा ही।"