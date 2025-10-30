Dev Uthani Ekadashi Deep Daan : देव उठनी एकादशी पर 1 दीपक से 11,000 दीपों तक, जानिए कहां-कितने दीये जलाना शुभ माना जाता है

5 दीये: यदि आप अधिक दीये नहीं जला सकते, तो 5 दीये जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पांच दीये पंचदेवों (गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु) या पंचतत्वों का प्रतीक होते हैं।

विशेष महत्व: देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पास 5 घी के दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और धन लाभ मिलता है। आप घर के मंदिर, मुख्य द्वार और रसोई में भी एक-एक दीपक जला सकते हैं।