Diwali 2025: धनतेरस से भाई दूज तक, जानें दीपावली के 5 दिनों का महत्व और उनकी धार्मिक मान्यता

इस दिन दिवाली का मुख्य त्योहार मनाया जाता है, जो समृद्धि और आशीर्वाद के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा पर केंद्रित है। इस दिन घरों, दूकानों और बाजार को रोशन करने के लिए दिये, मोमबत्तियों और चमचमाती लाइटे लगाई जाती हैं। यह रोशनी जीवन से अंधकार को दूर भगाकर प्रकाश लाने के लिए प्रेरित करती है। दिवाली के दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग उनसे धन-समृद्धि के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं।