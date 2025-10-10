Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ व्रत तोड़ते वक्त ना खाएं ये 10 चीजें

Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ का व्रत खोलते वक्त कुछ गलतियां सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। जानें वो 10 चीजें जिन्हें व्रत तोड़ते समय नहीं खाना चाहिए और व्रत खोलने का सही तरीका।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 10, 2025

Karwa Chauth Vrat

Karwa Chauth Vrat (photo- gemini ai)

Karwa Chauth Fast: करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। व्रत खोलने का पल बेहद खास होता है, लेकिन कई बार महिलाएं इस समय कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जो शरीर पर भारी पड़ जाती हैं। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो जानिए वे 10 चीजें जिन्हें व्रत तोड़ते समय खाने से बचना चाहिए।

तला-भुना भोजन

व्रत के बाद पेट खाली रहता है, ऐसे में एकदम से तला-भुना या भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इससे पेट में दर्द, गैस या एसिडिटी हो सकती है। इसलिए व्रत खोलने के बाद हल्का और सादा खाना ही खाएं।

मसालेदार सब्जियां

खाली पेट मसालेदार खाना पचाना मुश्किल होता है। इससे जलन और बदहजमी हो सकती है। कोशिश करें कि व्रत के बाद सादी दाल, मूंग खिचड़ी या दलिया जैसे हल्के भोजन का सेवन करें।

अत्यधिक मीठा खाना

व्रत खोलते ही बहुत ज्यादा मीठा खाना खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। इससे शरीर में कमजोरी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसलिए हल्का मीठा ही खाएं और तुरंत बाद पानी जरूर पिएं।

चाय या कॉफी

व्रत तोड़ते ही कई महिलाएं थकान दूर करने के लिए चाय या कॉफी पी लेती हैं। लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से गैस, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।

कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीजें

पूरे दिन व्रत रखने के बाद शरीर का तापमान सामान्य नहीं रहता। ऐसे में ठंडी चीजें या कोल्ड ड्रिंक पीना पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं।

भारी मिठाइयां

रसगुल्ला, गुलाब जामुन या मलाईदार मिठाइयां व्रत के तुरंत बाद नहीं खानी चाहिए। ये पेट को भारी बनाती हैं और ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं।

बहुत ज्यादा खाना

पूरे दिन उपवास के बाद एकदम से ज्यादा मात्रा में खाना न खाएं। ऐसा करने से पेट फूल सकता है और नींद खराब हो सकती है। थोड़ा-थोड़ा खाकर धीरे-धीरे खाना सबसे बेहतर है।

बहुत ठंडा पानी

व्रत खोलते ही ठंडा पानी पीने से गले में खराश या जुकाम हो सकता है। पहले एक-दो घूंट सामान्य पानी पिएं, फिर हल्का गुनगुना पानी लें।

चावल या दही का ज्यादा सेवन

व्रत खोलते समय दही या चावल का अधिक सेवन करने से पाचन धीमा हो सकता है। अगर खाना ही है तो मात्रा सीमित रखें।

तंबाकू या पान मसाला

कुछ लोग आदतन व्रत के बाद पान मसाला या तंबाकू खाते हैं, जो शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इससे पाचन बिगड़ सकता है और शरीर में जहर जैसा असर पैदा हो सकता है।

व्रत खोलने का सही तरीका

व्रत तोड़ते ही सबसे पहले पानी या दूध का एक घूंट लें, फिर हल्का फल या सूखा मेवा खाएं। इसके बाद थोड़ा हल्का भोजन करें जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, रोटी-सब्जी या दलिया। इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी और पाचन भी ठीक रहेगा।

ये भी पढ़ें

सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ आज
भीलवाड़ा
Karva Chauth, the biggest festival of married women, is today.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Oct 2025 01:27 pm

Published on:

10 Oct 2025 01:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ व्रत तोड़ते वक्त ना खाएं ये 10 चीजें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kartik Maas Puja : कार्तिक माह में इन दो पौधों की करें पूजा, पंडित ने बताया विधि व लाभ

Kartik Maas Puja
धर्म-कर्म

Kartik Maas 2025 : कार्तिक महीने में दीपदान क्यों है खास? ज्योतिष से जानें इसका महत्व और शुभ मुहूर्त

Kartik Maas 2025
धर्म-कर्म

Karwa Chauth Chalni: करवा चौथ की रात महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं चांद और पति का चेहरा, जानें धार्मिक और

Karwa Chauth Chalni
धर्म-कर्म

Vastu Tips : बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना सही या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips (
धर्म-कर्म

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि अनुसार पत्नी को दें खास उपहार, दूर होंगे हर मनमुटाव

karwa chauth gift for wife
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.