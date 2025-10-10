Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ व्रत तोड़ते वक्त ना खाएं ये 10 चीजें

Karwa Chauth Fast: करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। व्रत खोलने का पल बेहद खास होता है, लेकिन कई बार महिलाएं इस समय कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जो शरीर पर भारी पड़ जाती हैं। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो जानिए वे 10 चीजें जिन्हें व्रत तोड़ते समय खाने से बचना चाहिए।