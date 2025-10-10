Karwa Chauth Vrat Foods : करवा चौथ व्रत तोड़ते वक्त ना खाएं ये 10 चीजें

Karwa Chauth Vrat (photo- gemini ai)
Karwa Chauth Fast: करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। व्रत खोलने का पल बेहद खास होता है, लेकिन कई बार महिलाएं इस समय कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जो शरीर पर भारी पड़ जाती हैं। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो जानिए वे 10 चीजें जिन्हें व्रत तोड़ते समय खाने से बचना चाहिए।
व्रत के बाद पेट खाली रहता है, ऐसे में एकदम से तला-भुना या भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इससे पेट में दर्द, गैस या एसिडिटी हो सकती है। इसलिए व्रत खोलने के बाद हल्का और सादा खाना ही खाएं।
खाली पेट मसालेदार खाना पचाना मुश्किल होता है। इससे जलन और बदहजमी हो सकती है। कोशिश करें कि व्रत के बाद सादी दाल, मूंग खिचड़ी या दलिया जैसे हल्के भोजन का सेवन करें।
व्रत खोलते ही बहुत ज्यादा मीठा खाना खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। इससे शरीर में कमजोरी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसलिए हल्का मीठा ही खाएं और तुरंत बाद पानी जरूर पिएं।
व्रत तोड़ते ही कई महिलाएं थकान दूर करने के लिए चाय या कॉफी पी लेती हैं। लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से गैस, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
पूरे दिन व्रत रखने के बाद शरीर का तापमान सामान्य नहीं रहता। ऐसे में ठंडी चीजें या कोल्ड ड्रिंक पीना पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं।
रसगुल्ला, गुलाब जामुन या मलाईदार मिठाइयां व्रत के तुरंत बाद नहीं खानी चाहिए। ये पेट को भारी बनाती हैं और ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं।
पूरे दिन उपवास के बाद एकदम से ज्यादा मात्रा में खाना न खाएं। ऐसा करने से पेट फूल सकता है और नींद खराब हो सकती है। थोड़ा-थोड़ा खाकर धीरे-धीरे खाना सबसे बेहतर है।
व्रत खोलते ही ठंडा पानी पीने से गले में खराश या जुकाम हो सकता है। पहले एक-दो घूंट सामान्य पानी पिएं, फिर हल्का गुनगुना पानी लें।
व्रत खोलते समय दही या चावल का अधिक सेवन करने से पाचन धीमा हो सकता है। अगर खाना ही है तो मात्रा सीमित रखें।
कुछ लोग आदतन व्रत के बाद पान मसाला या तंबाकू खाते हैं, जो शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इससे पाचन बिगड़ सकता है और शरीर में जहर जैसा असर पैदा हो सकता है।
व्रत तोड़ते ही सबसे पहले पानी या दूध का एक घूंट लें, फिर हल्का फल या सूखा मेवा खाएं। इसके बाद थोड़ा हल्का भोजन करें जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, रोटी-सब्जी या दलिया। इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी और पाचन भी ठीक रहेगा।
