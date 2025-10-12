Diwali 2025: कार्तिक मास में दो अमावस्या, जानें प्रदोष काल या निषीथ काल, कब करें लक्ष्मी पूजन?

Diwali 2025: दीपावली, जिसे हम दिवाली भी कहते हैं, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन 2025 में खास बात यह है कि कार्तिक मास में दो अमावस्या पड़ रही हैं। इससे कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब होगा प्रदोष काल या निषीथ काल? जानिए जरुरी जानकरी यहां।