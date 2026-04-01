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Gajkesari Rajyoga 2026: 21 अप्रैल को बन रहा गजकेसरी राजयोग, इन राशियों को मिलेगा धन और सफलता

Gajkesari Rajyoga 2026: 21 अप्रैल 2026 को बन रहा गजकेसरी राजयोग वृष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए धन, प्रमोशन और सफलता के नए मौके ला सकता है। जानिए इसका पूरा असर।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 20, 2026

Gajkesari Rajyoga 2026

Gajkesari Rajyoga 2026 : गजकेसरी राजयोग का असर: वृष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन वालों के लिए खुशखबरी (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Gajkesari Rajyoga 2026: गजकेसरी राजयोग 21 अप्रैल को आ रहा है, और अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। पांच राशियों के लिए किस्मत बस आने ही वाली है। तो, गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyoga 2026) क्या है? ज्योतिष में, यह उन दुर्लभ और भाग्यशाली मेलों में से एक है। जब यह होता है तो अच्छी चीजें होती हैं। इस बार यह योग 21 अप्रैल, 2026 को दिखेगा, जब चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में मिलेंगे।

चंद्रमा वृषभ राशि को छोड़कर दोपहर 1:02 बजे मिथुन राशि में चला जाएगा, बृहस्पति के साथ लाइन में आकर यह शुभ ऊर्जा पैदा करेगा। यह 23 अप्रैल तक रहेगा, इसलिए कुछ बड़ा होने के लिए एक छोटा सा समय है खासकर अगर आप इन पांच राशियों में से एक हैं।

April 21–23 Gajkesari Rajyoga : वृष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन वालों के लिए खुशखबरी

वृष राशि

वृष राशि के लिए, गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyoga 2026) आपके दूसरे घर धन के घर को रोशन करेगा। अगर आप इसके बारे में स्मार्ट हैं, तो आपको बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। पैसे का तनाव कम हो जाएगा, और आप देखेंगे कि इनकम के नए सोर्स बन रहे हैं। आप अपने लिए कुछ फैंसी चीज भी खरीद सकते हैं।

मिथुन राशि

यह अनोखा योग आपकी राशि मिथुन में ही बन रहा है। मन में शांति की लहर की उम्मीद करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो प्रमोशन हो सकता है, और बॉस को आखिरकार समझ आ गया होगा कि आप क्या चाहते हैं। पैसों से जुड़े सरप्राइज आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? बस यह पक्का कर लें कि आप पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे पता हो कि वह क्या कर रहा है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए, गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyoga 2026) आपके ग्यारहवें घर में है, जो मुनाफे और समाज में रुतबे के बारे में है। आपको नई इज़्ज़त मिल सकती है, और कुछ लोगों को अचानक अच्छी-खासी रकम मिल सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपकी वर्क लाइफ में असली बदलाव आएगा। अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, तो आपको पैसे कमाने के ऐसे मौके मिल सकते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग चूक जाते हैं।

धनु राशि

धनु यह आपके लिए है: आपका रूलिंग प्लैनेट, जुपिटर, इस योग के दौरान चंद्रमा के साथ रहेगा। यह आपके लिए फाइनेंशियल लक लाएगा, खासकर अगर आप सावधानी से इन्वेस्ट करते हैं। काम की ट्रिप फायदेमंद हो सकती हैं, और अगर आप पार्टनर के साथ बिजनेस में हैं, तो आपको कुछ नई डील मिल सकती हैं।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए, गजकेसरी राजयोग (Gajkesari Rajyoga 2026) आपके चौथे घर को रोशन करेगा, जो आपकी कुंडली का वह हिस्सा है जो खुशी और घरेलू जीवन से जुड़ा है। घर पर रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपको वह पैसा आखिरकार वापस मिल सकता है जो आपने उधार दिया था (और जिसके बारे में आप लगभग भूल ही गए थे), जिससे आपके फाइनेंस में मदद मिलेगी। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी या शायद नई कार खरीदने का मौका मिलेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

20 Apr 2026 06:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Gajkesari Rajyoga 2026: 21 अप्रैल को बन रहा गजकेसरी राजयोग, इन राशियों को मिलेगा धन और सफलता

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