11th House in Kundli: कुंडली का 11वां घर मजबूत है या कमजोर? यहीं तय होती है आपकी आय और सफलता

11th House in Kundli: हम सबकी आंखों में कुछ सपने होते हैं किसी को बड़ा बंगला चाहिए, तो किसी को अपनी मनपसंद नौकरी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ पूरी जिंदगी बस हाथ मलते रह जाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका सीधा संबंध आपकी कुंडली के 11वें भाव (11th House) से है।