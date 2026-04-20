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11th House in Kundli: कुंडली का 11वां घर मजबूत है या कमजोर? यहीं तय होती है आपकी आय और सफलता

11th House in Kundli: कुंडली का 11वां घर आपकी आय, इच्छाओं और सामाजिक नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जानिए 11वें भाव के स्वामी की अलग-अलग घरों में स्थिति आपके करियर, धन और सफलता को कैसे प्रभावित करती है।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 20, 2026

11th House in Kundli

11th House in Kundli : क्या आपकी कुंडली बता सकती है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं? (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

11th House in Kundli: हम सबकी आंखों में कुछ सपने होते हैं किसी को बड़ा बंगला चाहिए, तो किसी को अपनी मनपसंद नौकरी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ पूरी जिंदगी बस हाथ मलते रह जाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका सीधा संबंध आपकी कुंडली के 11वें भाव (11th House) से है।

11th House in Kundli: इच्छाओं और इनकम का पावरहाउस

कुंडली का 11वां घर आपकी आय (Income), लाभ (Profit), और सामाजिक दायरे (Social Circle) का प्रतिनिधित्व करता है। पराशर ऋषि ने इसे चुनौतीपूर्ण माना है क्योंकि यही वह घर है जहां लालच जन्म लेता है। लेकिन सच तो यह है कि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं होता। 11वां घर यह तय करता है कि आपको दुनिया से कितना मान-सम्मान और पैसा मिलेगा।

आइए जानते हैं कि आपके 11वें घर का मालिक (Lord) अलग-अलग घरों में बैठकर आपकी किस्मत के बारे में क्या कहता है:

(वीडियो सोर्स:@astroarunpandit)

1. जब 11वें घर का मालिक पहले घर (Lagna) में हो

अगर आपकी कुंडली में यह योग है, तो समझ लीजिए आपकी तरक्की का रास्ता आपकी अपनी पर्सनालिटी से होकर गुजरता है।

सीक्रेट: आप जितने प्रभावशाली तरीके से बात करेंगे और जितना अच्छा अपना व्यक्तित्व रखेंगे, पैसा उतना ही आपके पीछे भागेगा।
सावधानी: लोगों को खुश करने की कोशिश (People Pleasing) न करें। अपनी असलियत बनाए रखें, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे।

2. 11वें घर का मालिक दूसरे घर (Dhan Bhava) में

यह एक शानदार राजयोग है! धन और लाभ का यह मिलन आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है।

खास बात: आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी (Speech) ही आपका सबसे बड़ा धन है।
टिप: अपनी टोन और शब्दों पर ध्यान दें। कड़वा बोलने से बना-बनाया काम बिगड़ सकता है।

3. 11वें घर का मालिक तीसरे घर (Sahaj Bhava) में

यहां मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल मीठा होगा।

स्वभाव: आप रिस्क लेने से नहीं डरते। छोटी यात्राएं और सोशल मीडिया आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं।
हकीकत: वक्त आने पर शायद दोस्त काम न आएं, इसलिए खुद पर भरोसा रखें।

4. 11वें घर का मालिक चौथे घर (Sukh Bhava) में

आपकी सारी इच्छाएं आपके घर और सुकून से जुड़ी हैं।

कनेक्शन: आप अपनी मां की जितनी सेवा करेंगे, उतना ही भाग्य चमकेगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में आपको बड़ा फायदा हो सकता है।
इच्छा: आपका सपना एक बड़ा और खुशहाल परिवार बसाना है, और यह प्लेसमेंट उसे पूरा करने में मदद करती है।

5. 11वें घर का मालिक पांचवें घर (Santan/Gyan Bhava) में

यह बुद्धि और ज्ञान से पैसा कमाने का योग है।

टैलेंट: आप बहुत क्रिएटिव हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या टीचिंग जैसे क्षेत्रों में आप जबरदस्त नाम और पैसा कमा सकते हैं।
लक: आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में माहिर हैं। आपकी संतान के जन्म के बाद आपकी किस्मत में चार चांद लग जाते हैं।

11वें घर को मजबूत करने के कुछ खास उपाय और तथ्य

सिर्फ ग्रहों की स्थिति जानना काफी नहीं है, उन्हें अपने पक्ष में करना भी जरूरी है। यहां कुछ अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं जो आपके काम आएंगी:

बड़ों का सम्मान: 11वां घर बड़े भाई-बहनों का भी होता है। उनके साथ अच्छे संबंध रखने से आपका 'इच्छा पूर्ति' का मार्ग प्रशस्त होता है।

दान का महत्व: ज्योतिष के अनुसार, अपनी आय का एक छोटा हिस्सा सामाजिक कार्यों या जरूरतमंदों को देने से 11वें घर के दोष दूर होते हैं और धन का प्रवाह (Flow) बना रहता है।

ग्रहों का प्रभाव: यदि 11वें घर में राहु बैठा हो, तो व्यक्ति अचानक धन लाभ प्राप्त करता है, जबकि शनि यहाँ बैठकर धीरे-धीरे लेकिन स्थिर और बड़ी सफलता दिलाते हैं।

वर्तमान में चल रहे ग्रहों के गोचर (Transit) के अनुसार, यदि आप अपनी नेटवर्किंग पर ध्यान देते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, तो यह साल आपके पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति दे सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

20 Apr 2026 03:02 pm

Published on:

20 Apr 2026 02:58 pm

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