Ganesh Chaturthi Image: देशभर में गणेशोत्सव धूम, गणपति बाप्पा का पहला लुक हुआ वायरल, देखिए तस्वीरें

Ganesh Chaturthi Image: गणेश उत्सव 2025 की शुरुआत हो चुकी है और देशभर के प्रसिद्ध पंडालों में बाप्पा का भव्य आगमन हो गया है। वहीं, बाप्पा के पहले दर्शन की झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में बने विशाल और क्रिएटिव पंडालों में इस बार बाप्पा नए रूपों में नजर आ रहे हैं। कहीं पारंपरिक स्वरूप में बाप्पा विराजमान हैं, तो कहीं मॉडर्न थीम्स के साथ उनकी झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस बार देश के टॉप फेमस पंडालों में बाप्पा किस खास रूप में सजे हैं।
सोशल मीडिया पर हैदराबाद के गणपति बाप्पा का पहला लुक सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई करीब 69 फीट है। बाप्पा की पहली झलक ने लोगों को बेहद आकर्षित किया है और दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। विशाल आकार, खूबसूरत सजावट और आस्था से भरपूर माहौल ने इस पंडाल को सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया है।
लालबागचा राजा का पहला भव्य स्वरूप भक्तों के सामने आ चुका है। इस दर्शन का आयोजन लालबागचा राजा सर्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा किया गया है। जैसे ही बाप्पा के शाही रूप का अनावरण हुआ, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई उनकी भव्यता को निहारता रह गया।
गणेश चतुर्थी से पहले पुणे में अयोध्या के राम मंदिर थीम पर एक खास गणपति पंडाल तैयार किया जा रहा है।
इस पंडाल का निर्माण श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।