Ganesh Chaturthi Image: देशभर में गणेशोत्सव धूम, गणपति बाप्पा का पहला लुक हुआ वायरल, देखिए तस्वीरें

Ganesh Chaturthi Image: गणेश उत्सव 2025 की शुरुआत हो चुकी है और देशभर के प्रसिद्ध पंडालों में बाप्पा का भव्य आगमन हो गया है। वहीं, बाप्पा के पहले दर्शन की झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में बने विशाल और क्रिएटिव पंडालों में इस बार बाप्पा नए रूपों में नजर आ रहे हैं। कहीं पारंपरिक स्वरूप में बाप्पा विराजमान हैं, तो कहीं मॉडर्न थीम्स के साथ उनकी झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस बार देश के टॉप फेमस पंडालों में बाप्पा किस खास रूप में सजे हैं।