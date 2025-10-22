Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Bhai dooj Mantra : “गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” भाईदूज पर पढ़ें ये मंत्र

Bhai dooj Mantra : भाई दूज 2025 के अवसर पर अपने भाई-बहन को भेजें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं, कोट्स और मैसेज। जानें भाई दूज का महत्व, शुभ समय और खूबसूरत विशेज जो रिश्ते को और मजबूत बनाएं।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 22, 2025

Bhai dooj Mantra

Bhai dooj Mantra (photo- gemini ai)

Bhai dooj Mantra : दीपावली की जगमगाहट के दो दिन बाद मनाया जाने वाला भैया दूज भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और अपनापन का प्रतीक पर्व है। रक्षाबंधन के बाद यह दूसरा ऐसा त्यौहार है जो भाई-बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं।

भैया दूज की तिथि और महत्व

भैया दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने और पारिवारिक एकता का संदेश देता है। इस वर्ष भैया दूज 2025 का पर्व पूरे देश में उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।

भैया दूज पूजा विधि: कैसे करें अपने भाई की पूजा

इस दिन बहनें सुबह स्नान कर शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करती हैं। आसन पर चावल के घोल से चौक बनाया जाता है और भाई को उस पर बिठाकर पूजा की जाती है। बहनें भाई के हाथों पर चावल का घोल, सिंदूर, फूल, पान और सुपारी रखती हैं। फिर “गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” मंत्र बोलते हुए तिलक किया जाता है। इसके बाद कलावा बांधकर भाई को मिठाई खिलाई जाती है। कहा जाता है कि बहन के हाथ से किया गया तिलक और भोजन भाई की आयु बढ़ाता है और उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर करता है।

भैया दूज पर दीपदान का महत्व

भैया दूज के दिन बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज पर रखती हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह दीपक यमराज से सुरक्षा का प्रतीक है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है।

भ्रातृ द्वितीया: एक अनोखी परंपरा

भैया दूज को भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन के घर जाकर भोजन करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, बहन के हाथ का भोजन ग्रहण करने से भाई की उम्र बढ़ती है और उसे यमराज का भय नहीं रहता।

भैया दूज की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार, सूर्यदेव और छाया के दो संतान हुए। यमराज और यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं और उन्हें बार-बार अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती थीं। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका स्वागत किया, पूजा की और स्वादिष्ट भोजन कराया। यमराज उनकी भक्ति और स्नेह से प्रसन्न होकर वरदान देने लगे। यमुना ने कहा कि “जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे, उसे मृत्यु का भय न हो।” यमराज ने प्रसन्न होकर “तथास्तु” कहा। तभी से हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है।

ये भी पढ़ें

Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
त्योहार
Bhai Dooj 2025,Bhai Dooj 2025 Time,Bhai Dooj 2025 Date,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Bhai dooj Mantra : “गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” भाईदूज पर पढ़ें ये मंत्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Govardhan Puja : आखिर क्यों बनाया जाता है अन्नकूट? जानें इसके पीछे की दिव्य कथा

Govardhan Puja
धर्म और अध्यात्म

Chitragupta Puja 2025: इस बार कब है चित्रगुप्त पूजा? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Chitragupta Puja 2025
धर्म और अध्यात्म

Chhath Puja Kharna Date 2025: जानिए खरना की तारीख, महत्व और छठ पूजा में इसका खास स्थान

Kharna 2025 Date, Chhath Puja 202 Kharna, kharna puja in hindi, Kharna 2025,
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj 2025: भाई दूज और यम द्वितीया में क्या है संबंध? जानिए धार्मिक महत्व

Importance of Bhai Dooj, Why is Bhai Dooj celebrated, Yama and Yamuna Bhai Dooj, Bhai Dooj religious significance,
धर्म और अध्यात्म

Lakshmi Puja 2025 Timing : आज भी मनाई जाएगी दीपावली , जान लीजिए आज का लक्ष्मी पूजन का सही समय, दीपक जलाने का सही मुहर्त और विधि

Diwali 2025 Lakshmi Puja 2025 Timing
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.