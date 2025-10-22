Bhai dooj Mantra : “गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” भाईदूज पर पढ़ें ये मंत्र

इस दिन बहनें सुबह स्नान कर शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करती हैं। आसन पर चावल के घोल से चौक बनाया जाता है और भाई को उस पर बिठाकर पूजा की जाती है। बहनें भाई के हाथों पर चावल का घोल, सिंदूर, फूल, पान और सुपारी रखती हैं। फिर “गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को…” मंत्र बोलते हुए तिलक किया जाता है। इसके बाद कलावा बांधकर भाई को मिठाई खिलाई जाती है। कहा जाता है कि बहन के हाथ से किया गया तिलक और भोजन भाई की आयु बढ़ाता है और उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर करता है।