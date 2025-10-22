Patrika LogoSwitch to English

Happy Bhai Dooj Wishes: इस भाई दूज को बनाए खास, 10 सुंदर विशेज जो हर भाई-बहन को आएंगे पसंद

Bhai Dooj Wishes Quotes​ : भाई दूज के इस खास दिन अपने भाई और बहन को भेजें 10 प्यार भरे विशेज और कोट्स। जानें कैसे इन संदेशों से बढ़ाएं भाई-बहन का स्नेह और अपनापन।

भारत

Dimple Yadav

Oct 22, 2025

Bhai Dooj 2025 Wishes

Bhai Dooj 2025 Wishes (photo- gemini ai)

Bhai Dooj Wishes in Hindi​: भाई दूज, दिवाली के त्योहार का एक अहम हिस्सा, भाई-बहन के अटूट रिश्ते और स्नेह को समर्पित होता है। यह पर्व कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद देती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को रक्षा और स्नेह का वचन देते हैं।

आजकल भाई दूज विशेज को संदेश, फोटो और वीडियो के जरिए भी शेयर किया जाता है। भाई-बहन दूर रहने पर भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ऐप के जरिए एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। तो आइए जानते हैं 10 भाई दूज विशेज और कोट्स जिसे आप अपने भाई- बहन के पास भेजकर इस दिन को खास बना सकते हैं।

10 भाई दूज विशेज शुभकामनाएं (Bhai Dooj Best Wishes In Hindi)

भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं! आपका जीवन खुशियों और सफलता से भरा रहे।

इस भाई दूज पर आपका रिश्ता हमेशा प्रेम और अपनापन से भरा रहे।

भाई दूज के इस खास दिन, बहन का आशीर्वाद और भाई का स्नेह हमेशा बना रहे।

हैप्पी भाई दूज! आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

भाई दूज के पावन अवसर पर आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।

इस भाई दूज पर अपने भाई-बहन को प्यार और सम्मान देना न भूलें।

भाई दूज का त्योहार आपके जीवन में नए उत्साह और उमंग लेकर आए।

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं! भाई-बहन का प्यार हमेशा गहरा बना रहे।

इस भाई दूज पर हर दिन आपके जीवन में खुशियों की मिठास बनी रहे।

भाई दूज पर दुआ है कि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत और खुशहाल रहे।

10 भाई दूज कोट्स (bhai dooj quotes)

“भाई दूज का मतलब है प्यार, स्नेह और भरोसा।”

“भाई-बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है।”

“भाई दूज: वह दिन जब बहन का आशीर्वाद और भाई का प्यार मिलकर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं।”

“भाई दूज केवल त्यौहार नहीं, रिश्तों की मिठास का प्रतीक है।”

“भाई दूज पर निभाएं भाई-बहन के रिश्ते की अहमियत।”

“भाई दूज का त्योहार हर परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ाता है।”

“भाई दूज वह मौका है जब दिलों की दूरी मिटती है और रिश्तों में गर्माहट आती है।”

“भाई दूज का असली मतलब है, प्यार जताना और साथ निभाना।”

“भाई दूज: एक दिन नहीं, हर दिन भाई-बहन के रिश्ते की याद दिलाता है।”

“भाई दूज पर रिश्तों को संजोएं और प्यार के साथ आशीर्वाद दें।”

Published on:

22 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Happy Bhai Dooj Wishes: इस भाई दूज को बनाए खास, 10 सुंदर विशेज जो हर भाई-बहन को आएंगे पसंद

