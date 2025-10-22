Happy Bhai Dooj Wishes: इस भाई दूज को बनाए खास, 10 सुंदर विशेज जो हर भाई-बहन को आएंगे पसंद

Bhai Dooj Wishes in Hindi​: भाई दूज, दिवाली के त्योहार का एक अहम हिस्सा, भाई-बहन के अटूट रिश्ते और स्नेह को समर्पित होता है। यह पर्व कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद देती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को रक्षा और स्नेह का वचन देते हैं।