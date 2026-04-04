Gopinath Ji Jaipur Mystery: औरंगजेब के दौर में बचाई गई मूर्ति, जयपुर में आज भी साक्षात दर्शन देते हैं कृष्ण, नब्ज से चलती है घड़ी

मंदिर के महंत सिद्धार्थ गोस्वामी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के तीन प्रमुख विग्रह मदन मोहन जी मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर एक ही पवित्र शिला से बनाए गए थे। मान्यता है कि यह वही शिला थी जिस पर कंस ने नवजात शिशुओं का वध किया था। बाद में श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इसे तीन भागों में विभाजित कर इन विग्रहों की स्थापना की। तीनों विग्रहों में श्रीकृष्ण के अलग-अलग अंगों की झलक देखने को मिलती है।