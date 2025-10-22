Govardhan Puja : आखिर क्यों बनाया जाता है अन्नकूट? जानें इसके पीछे की दिव्य कथा

Govardhan Puja : दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व मथुरा और गोवर्धन क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा विशेष रूप से अन्नकूट महोत्सव के रूप में की जाती है। इस अवसर पर भक्तजन भगवान को तरह-तरह के व्यंजन अर्पित करते हैं, जिसे अन्नकूट भोग कहा जाता है। यही अन्नकूट बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अन्नकूट बनाने की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कितनी लाभकारी है?