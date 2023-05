कल गुरु प्रदोष व्रत, इस दिन जरूर कर लें ये जरूरी काम, हर इच्छा होगी पूरी, बरसेगी शिव की कृपा

भोपालPublished: May 31, 2023 02:28:02 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru pradosh vrat 2023 on 1st June, try these remedies get everything: वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से न केवल धन-धान्य मिलेगा, बल्कि शत्रुओं पर विजय मिलेगी, घर में सुख-शांति आएगी, आपके मन की हर इच्छा पूरी होगी साथ ही आपकी सेहत भी हमेशा दुरुस्त रहेगी। पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है यह लेख शास्त्रों और लोक मान्यताओं पर आधारित है...

