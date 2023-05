Mercury Transit in Taurus: बुध और सूर्य का मिलन लव लाइफ के लिए शानदार, इन राशियों को मिलेगा सच्चा प्यार और पैसा भी

Mercury Transit in Taurus good effects on these Rashi love life: इसके साथ ही जो लोग कम्प्यूटर, इंजीनियर या अन्य तकनीकी क्षेत्रों या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहद शानदार साबित होगी। वहीं राशि चक्र की 12 राशियों पर भी बुध का वृषभ राशि में जाना शुभ या अशुभ प्रभाव डालेगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में ज्योतिषाचार्य पं. अरविंद तिवारी से जानें बुध का वृषभ राशि में जाना किसके लिए शुभ और किसके लिए रहेगा अशुभ...

Mercury Transit in Taurus good effects on these Rashi love life: ग्रहों के राजकुमार बुध भी जून के महीने में अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। वे 7 जून 2023 को अपनी राशि बदलेंगे और मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों की युति बेहद शानदार योग बनाती है। ये योग कभी-कभी राजयोग बनाते हैं। बुध जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो उन्हें यहां सूर्य देव मिलेंगे। सूर्य देव से बुध की मुलाकात (What happens if mercury transit in Taurus) होने से बुधादित्य योग (Budhaditya raj yoga) बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद सुंदर और एक राजयोग माना जाता है। यह राजयोग 15 जून तक बना रहेगा। उसके बाद सूर्य देव वृषभ (Taurus) राशि छोड़कर मिथुन (Gemini) राशि में प्रवेश करेंगे।